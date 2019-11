Chrudimský Sulík: Derby je u nás vnímané úplně jinak

„Těšíme se moc. Je to prostě derby, a to je tady vnímané úplně jinak. Bude to těžké, Pardubice budou doma, ale doufám, že to zvládneme. Navíc bychom jim rádi vrátili ten loňský výsledek,“ přeje si chrudimský záložník Martin Sulík.

Jeho tým však do souboje může jít s hlavami nahoře. Minulý týden v sobotu to sice vypadalo, že nedokáže zvítězit ani pošesté v řadě, když s pražskou Duklou prohrával již 0:2, ale nakonec utkání zvládl otočit a uspěl v poměru 3:2.

„Tahle výhra určitě pomůže, před Pardubicemi to byl dobrý týden,“ řekl útočník Chrudimi Milan Ujec, jenž byl právě tím, kdo minutu před koncem základní hrací doby rozhodl o vítězství domácích. Mohl ještě přihrávat volnému spoluhráči Ondřeji Kesnerovi, ale naštěstí pro Chrudim se rozhodl střílet.

„Takhle jsem to udělat chtěl. Jestli to tam spadne, nebo ne, už je věc jiná, ale chtěl jsem si míč rychle navést a vystřelit. Neměl jsem v plánu něco vymýšlet, nějaké přihrávky nebo tak. Zkusil jsem to a vyšlo to,“ byl rád Ujec. „I tak jsme ale vyhrát nemuseli. Dukla mohla dát gól z brejku, měla tam nějaké rohy, závary... Nakonec se to ale přiklonilo k nám,“ dodal.

První citovaný Sulík byl naopak tím, kdo Chrudim k obratu nakopl, když ve 37. minutě snížil na 1:2 proměněnou penaltou. Sulík: Když bude možnost, půjdu na penaltu znovu „Zatím jsem k ní příležitost neměl, ale hned, jak jsem si všiml, že ji rozhodčí píská, okamžitě jsem si šel pro balon, protože jsem si věřil, že gól dám. Chtěl jsem klukům pomoct, neštěstí to tam spadlo. Když budu hrát a bude zase nějaká možnost, rozhodně půjdu kopat znovu,“ vyhlašuje Sulík.

„Na hrušce“ ale zase tolik po utkání s Duklou nebyl, protože svoji chybou přihlížel prvnímu ze dvou gólů soupeře ze standardních situací. „Nepohlídal jsem si náběh protihráče. V obou případech šlo o naše chyby, je smůla, že dostáváme takovéhle v podstatě laciné góly. Musíme se z toho poučit, aby se to příště už neopakovalo,“ je si vědom Sulík.

Obzvlášť pak před derby s Pardubicemi, v jejichž dresu umí ze standardních situací zahrozit obránce Tomáš Čelůstka. Utkání by také mohlo být zajímavé pro útočníka Jiřího Mikera, jenž v létě v Chrudimi neuspěl na zkoušce a nakonec zakotvil právě v Pardubicích.