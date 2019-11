Chrudim se příliš nezměnila, míní před derby pardubický kouč Krejčí

„Od toho posledního měření sil se Chrudim příliš nezměnila,“ míní pardubický trenér Jiří Krejčí v rozhovoru pro klubový web, i když oproti němu došlo v Chrudimi ke změně trenéra.

„Předchozí kouč Pavel Jirousek byl však u týmu hodně dlouho a měnit takto zažitý styl není jednoduché. Bude to podobné jako v minulé sezoně,“ dodává.

Výše zmíněný mač Pardubic s Chrudimí se hrál u druhého z uvedených protivníků, když se však naposledy oba týmy sešly Pod Vinicí, zvítězili domácí 4:0 a přišlo se podívat 2 184 lidí.

„Jsem přesvědčený o tom, že i tentokrát bude návštěva nadstandardní. Je jasné, že dorazí dost příznivců Chrudimi, my jsme navíc v tabulce stále na prvním místě, což tu snad dvacet let nebylo. Pevně věřím, že fanoušci budou naším dvanáctým hráčem a kluky patřičně nabudí,“ těší se na derby Krejčí.

Na druhou stranu však ani přes „snové“ postavení tři kola před koncem podzimu nechce propadat žádné euforii.

Krejčí: Můžeme se odrazit od druhé půle v Jihlavě

„Jak jsme říkali na začátku soutěže: chceme být co nejvýš. Teď nás čeká Chrudim, a my nekoukáme dál; nezajímáme se o to, co přijde v dalších podzimních kolech,“ krotí vášně Krejčí.

Ještě navíc, když jeho tým v minulém kole utrpěl (teprve) druhou porážku na trávníku Vysočiny Jihlava 2:3.

„Když už to takhle dopadlo, tak je lepší, že se nám alespoň povedl druhý poločas. Horší by to bylo obráceně; kdybychom vedli v půli o dvě branky a pak třikrát inkasovali… Takhle je možné se z výkonu ve druhém poločasu odrazit a brát si z něj pozitiva,“ naráží Krejčí na fakt, že Pardubice v utkání prohrávaly v pauze už 0:3 a ve druhé půlce postupně snížily na konečný rozdíl.

Trefili se útočník Pavel Černý a záložník Jan Jeřábek, jenž zaznamenal pátý gól v sezoně a spolu s dalším středopolařem Michalem Kohútem se stal nejlepším střelcem týmu. Na oba se bude spoléhat i v sobotu, Kohút však prozatím zná jen derby s Hradcem (0:1).

„V kabině jsme to chrudimské ještě moc neřešili, ale určitě na to dojde. V Hradci nám to nevyšlo, tak budeme chtít Chrudim porazit,“ řekl v rozhovoru na webu klubu.