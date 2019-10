Pardubický Šejvl před Třincem věří: Domácí prostředí nám dodá sílu

„To je vždy nepříjemný soupeř. Bojovný, s vysokými hráči a nebezpečím ve standardkách. V záloze jsou naopak menší běhaví kluci se zkušenostmi z ligy, takže to nebude nic lehkého. Ale jsme doma, věříme si a snad potvrdíme naši bilanci,“ říká zkušený pardubický obránce Martin Šejvl.

Půjdete do utkání s určitou pohodou i kvůli tomu, že jste nadále prvním týmem druhé ligy?

Snad jo, věřím, že domácí prostředí nám tu sílu dává. Máme to v hlavě, ale první příčka tu nikdy nebyla, takže je potřeba si toho vážit. Soustředit se na každý zápas a nevypustit ani minutu, to se může vymstít.

Jak přípravu na Třinec komplikoval fakt, že jste měli dost hráčů na reprezentaci?

To se uvidí až v sobotu, ale myslím si, že nijak. Všichni jsou s námi už od středy a na srazech normálně trénovali, takže by to pro ně snad neměl být žádný problém zapojit se zpět do našeho ligového cyklu.

Na porážku v derby (0:1) je již zapomenuto?

Už je to skoro čtrnáct dní, takže určitě jo. Pauza na to byla ideální, v klidu jsme se připravovali na další zápas. Pořád jsme na první pozici, takže musíme být sebevědomí. Takováhle forma a pohoda tady dlouho nebyla a bylo by špatné si to jedním utkáním nechat vzít.

Nechci se v tom šťourat, ale rozebrali jste si příčiny té prohry?

Každý zápas si nějak rozebíráme, ale do detailů jsme nechodili, protože jsme to nechtěli probírat bez kluků povolaných do reprezentace. Něco jsme si k tomu však řekli, chyběla nám v první řadě produktivita.

Jak vlastně v Pardubicích probíhala téměř dvoutýdenní pauza?

Klasika, každý den trénink. Možná jen ten páteční byl trochu víc zaměřený na kondici. Kluci z áčka šli běhat na Vinici, jinak je to podobné jako v sezoně, když jsme kompletní.

Je vůbec čas na to si od fotbalu alespoň na chvíli odpočinout?

Na to jsme měli volný jeden víkend. Někdo byl na Velké pardubické, já se třeba díval v televizi, ale i u toho člověk vypne. Bylo krásně, takže odpočinek byl.