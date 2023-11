Ve druhé lize nejsou útočníci, zní po derby. „Flinta“ Alijagič ale střílí

V sázce je přezimování na první příčce. „Čeká nás vrchol podzimu, ale na jaře přijde dalších čtrnáct kol. Nicméně v rámci dvojduelu s Duklou můžeme získat výhodu, co se týče pořadí v tabulce při rovnosti bodů,“ přemítal Kameník.

Jeho brněnský protějšek Milan Valachovič už bilancoval, ačkoliv Líšeň ještě pojede do Jihlavy. Jeho tým se dalším utkáním bez vstřeleného gólu dostal na dno produktivity soutěže. „Nad zlepšením přemýšlím denně, jezdím na zápasy třetí ligy, hledám, kde se dá. Útočníci ale nejsou, obecně chybí ofenzivní hráči. Nejsme schopni vychovávat české útočníky. A když ho někdo má, tak vám ho nikdy nedá,“ zoufal si.

Hned také trpkou zkušenost demonstroval. „Chtěl jsem přivést Jakuba Zeronika, který je nyní v Dukle. Volal jsem si s jeho manažerem a ten mi říká: Pane Valachovič, vy jste sedmí v řadě. Tak co mám pak dělat?“ ptal se rezignovaně.

Vyškov díky fungování ve světové fotbalové organizaci Rainbow problém s nedostatkem ofenzivních hráčů – byť cizinců – nemá. Kameník ale s Valachovičem souhlasí.

„Máme oči otevřené, ale jak říká kolega, je to složité. Někdy se podaří oživit hráče mimo formu. Přivést ale do druhé ligy ofenzivního, kreativního kluka je náročné. A když se vám to podaří, za půl roku je pryč. Je to věčný koloběh, ale beru to jako náš úděl,“ poznamenal.

V posledních duelech to ale střílí Zbrojovce, která vyhrála 3:0 v Kroměříži. Do sítě poslali míč oba útočníci „Flinty“ Denis Alijagič i z penalty Jakub Řezníček, k nim se přidal sváteční střelec Jan Štěrba, který zužitkoval závar po rohu. „Kluci mi to strhli na přední tyč, uvolnil jsem se a pak už nebylo těžké to usměrnit do brány,“ smál se stoper. Poslední zápas podzimu čeká Zbrojovku proti rezervě Sigmy Olomouc.