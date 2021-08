Hoftych po vyřazení z poháru: Trapný a ostudný zápas, tohle se nemělo stát

„Tohle je ostudný zápas, který není dobrou vizitkou. Zodpovědná osoba jsem já. Uvidíme, co bude. I já zvážím svoje možnosti,“ řekl Hoftych po pohárovém trapasu.

Zbuzany v poháru vyřadily Liberec. I Ostrava a Pardubice v potížích Středeční zápasy 2. kola Mol Cupu

Uvažujete o rezignaci?

Jak říkám, nechám si prostor do zítřka. Stejně tak si myslím, že bude nějaká reakce od vedení klubu, které tohle nemůže jen tak přejít. Jsem zkušený a vím, že trenér je vždycky zodpovědnou osobou a já se zodpovědnosti v žádném případě nezříkám.

Co jste řekl hráčům bezprostředně po zápase?

Vůbec nic. Nepotřebovalo to komentář. V poločase jsme se snažili tým vyburcovat, udělali jsme nějaké změny, ale takhle si nepohlídat standardní situace, to je tragédie. Po zápase nebyl důvod k proslovům, každý ví, že to byl trapný zápas. Nemá smysl jančit a lítat po kabině. Každý ví, že tohle se nemělo stát.

Co byl největší problém?

Dvě nepohlídané standardky, naše špatná produktivita a schopnost dostat se do koncovky. Zbuzany hrály velmi obětavě, velmi dobře. Dělaly nám problémy z brejkových situací. Sestava, která za nás nastoupila, však měla jednoznačně soupeře porazit, zvlášť když nám hrály karty do rukou, že jsme hráli před domácími fanoušky, kterým se tímto omlouvám. Je to velká ostuda.