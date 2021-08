POHLED: Pytlík s libereckým čajem se vylouhoval. Už nejde pít

Pět zápasů, čtyři porážky, jeden vstřelený gól, poslední místo v ligové tabulce, čili nejhorší start do sezony za tři dekády. Navrch kolosální ostuda v národním poháru. Jak tohle může pokračovat? I když to ve fotbalovém Liberci odskákal trenér Pavel Hoftych, který se už s vedením klubu dohodl na ukončení spolupráce, pro budoucnost to nepřinese žádné perspektivní řešení.