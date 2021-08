Potřeboval jsem jistotu, v Liberci ji mám, tvrdí záložník Mészáros

V Dynamu jste měl ještě smlouvu do konce první poloviny sezony. Proč jste se rozhodl odejít?

Už na jaře jsme jednali o prodloužení smlouvy, ale nenašli jsme společnou řeč. Navíc se v klubu měnil majitel. Potřebuji mít jistotu kvůli rodině a dvěma dětem, nechtěl jsem pak hledat klub narychlo. Na jaře jsme loni nehráli dobře, měli přijít noví hráči. Bylo by to pro mě těžké, protože se vždy sází spíš na ty, kteří kontrakt mají.

Nabídka z Liberce vás hned zaujala?

Ano. Rychle jsme se domluvili a je to pro mě dobrá výzva. Věřím, že je to pro mě dobrý krok. Teď mám dvouletou smlouvu, tím pádem i jistotu a prostor pomoci týmu.

V Budějovicích jste chtěl zůstat?

Určitě. Byl jsem moc spokojený. Ve městě i v klubu jsem se cítil velmi dobře. Chtěl jsem zůstat, ale to se nejen ve fotbale stává, že se dvě strany nedohodnou.

Budějovice - Liberec od 16 hodin ONLINE

Na jaký moment z angažmá v Budějovicích nezapomenete?

Výhra 4:2 na Spartě, to byl krásný zážitek. Byli jsme v euforii, to byly nepopsatelné momenty. Všichni jsme si to užili. Ale pěkných zážitků mám víc.

Z jihu Čech jste zamířil na sever. Jak si zvykáte?

Každý týden se cítím lépe a lépe. Mužstvo se buduje, čekáme na nové hráče, je to taková liberecká klasika. Měli jsme těžký los, ale věřím, že se začne dařit. A já bych se chtěl dostat do základní sestavy.

Za čtyři kola máte jen bod. Přitom v Liberci se počítá spíš s boji o poháry, ne?

Určitě. Liberec chce hrát nahoře, to mě také lákalo. Mužstvo má kvalitu a všichni nás vidí víc. Ale musíme to potvrdit na hřišti.

Minulost na Slovensku i v Českých Budějovicích máte společnou i s trenérem Pavlem Hoftychem. Znali jste se už dřív?

Ano, on mě znal ze Slovenska, ale teď spolu poprvé pracujeme. Mám jeho důvěru, ale musím ji splatit. S hráči hodně komunikuje. To je důležité, aby každý věděl, na čem je.

Na zemi bojuje budějovický Karol Mészároš , nad ním teplický Daniel Trubač a budějovický Pavel Šulc.

Zatím jste vždy nastoupil jako první střídající hráč. Máte tedy blízko do základní jedenáctky?

Věřím, že ano. Ofenzivní hráči si zvykají pomaleji, je to těžší než v obraně. Liberec hraje úplně jiným stylem než Budějovice. Trenér mi říkal, že to křídelním hráčům trvá v Liberci vždy déle, tak dva tři měsíce. Snad to zvládnu co nejrychleji.

Sledujete výkony a výsledky vašich bývalých spoluhráčů?

Viděl jsem zápas v Olomouci, kdy na mě velmi dobrým dojmem působil Fortune Bassey. Byl nejlepší na hřišti. Dostal důvěru od trenéra, hraje výborně. Ale celému týmu se utkání povedlo. Škoda gólu na konci na 3:3, myslel jsem, že to udrží.

Zaměříte se na Basseye v neděli?

Spíš se budeme chystat sami, náš výkon bude rozhodující. Dvakrát jsme dohrávali o deseti, náš výkon musíme zlepšit.

Jedete na jih Čech pro tři body?

Jednoznačně. Před repre pauzou máme dvě kola a souboj v poháru, chceme vše vyhrát, abychom pak měli klid.