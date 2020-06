Když budeme zdraví, můžeme dojít hodně daleko, věří liberecký Pešek

„Zvládli jsme to jako tým, odbojovali jsme zápas až do konce. Hloupě jsme se nechali vyloučit a pak jsme bránili ve všech lidech,“ konstatoval střelec první liberecké branky Jakub Pešek. „Jdeme si za svými cíli a chceme uspět v poháru i v lize. Když budeme zdraví, můžeme dojít hodně daleko.“



Liberec nastoupil k pohárovému semifinále bez klasického útočníka. Kuchta začal na lavičce, v základní sestavě chyběl i rychlý krajní záložník Malinský. V brance dostal důvěru náhradník Knobloch, který je v Liberci specialistou na pohárová utkání.

Slovan přijel do Olomouce s taktikou zabezpečené obrany a pokusů o rychlé protiútoky. Ve 26. minutě se mu jeden povedl, nabíhajícímu Peškovi však na Balutův centr zleva před brankou scházel jeden krok. O chvíli později už to Liberci vyšlo: Koscelník poslal parádní centr zprava na zadní tyč, kam si naběhl Pešek a hlavou prostřelil brankáře Mandouse – 1:0 pro Slovan. „Vyplaval jsem tam úplně sám a míč naštěstí brankáři prošel mezi nohama,“ oddechl si Pešek.



V nastavení prvního poločasu pojistil vedení Liberce ukrajinský záložník Alibekov, který se nádherně trefil z trestného kopu z 20 metrů přes zeď přesně k tyči. Nechytatelná rána – 2:0! „Trefil to parádně, jak to umí na tréninku,“ zářil kouč Pavel Hoftych.

Po změně stran však domácí tým rychle snížil: po centru zprava se hlavou pod břevno trefil Juliš. Po necelé hodině hry po dalším centru Zahradníčka zakončoval opět nebezpečný Juliš, ale Knobloch tentokrát jeho střelu chytil. V 73. minutě nesmyslně oslabil svůj tým Kuchta, který po parádní přihrávce Baluty dorazil balon do sítě rukou a dostal druhou žlutou. „Chtěl jsem balon dohnat, hodil jsem tam ruku a v tu chvíli jsem věděl, že je to špatné,“ řekl Jan Kuchta.

„Kuchtič je platný hráč, ale poškodil mužstvo klukovinou. Kdyby šel zápas do prodloužení a hráli jsme dalších dvakrát patnáct minut, zničili bychom kvůli němu mužstvo. Vyřídíme si to s ním a on si to vyřídí s mančaftem,“ komentoval situaci kouč Hoftych.

Liberec se v deseti postupně dostával pod stále drtivější tlak. Dvě minuty před koncem Juliš v obrovské šanci z deseti metrů minul odkrytou branku, přišly i další šance, ale Liberec postup i v pětiminutovém nastavení s nasazením veškerých zbytků sil uhájil. „Modlil jsem se, abychom nedostali vyrovnávací gól, protože kluci by mě pak ukamenovali, a myslím, že celý klub,“ kál se vyloučený hříšník Kuchta. „Kluci to nakonec ubránili skvěle, zítra udělám velkou hostinu.“

Teď už se fotbalisté Slovanu můžou připravovat na start ligové nadstavby, kterou zahájí v sobotu na hřišti Sparty.