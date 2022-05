Sparťan Krejčí: Nespokojenost fanoušků vnímáme. Třetí gól? Strašná chyba

Jeden takový sparťané v neděli předvedli na Slavii, kde zvítězili 2:1 a právě mladý Krejčí patřil k nejlepším na hřišti. S kapitánskou páskou parťáky burcoval i řídil.

Na Slovácku to ovšem byl úplně jiný zápas.

„Nevstoupili jsme do něj dobře, soupeř hrál dlouhé balony za naší obranu, byl důrazný. Tohle všechno určilo ráz zápasu,“ krčil rameny Krejčí. „My bohužel nedokážeme vstoupit do každého utkání stejně, je to problém, který se opakuje.“

Přitom jste si po podzimním výplachu 0:4 na Slovácku určitě říkali, že hlavně nesmíte rychle inkasovat.

My jsme hlavně nechtěli inkasovat vůbec. Věřil jsem, že do zápasu vstoupíme lépe a uhrajeme vzadu nulu. Věřil jsem, že využijeme sebevědomí nabyté v derby...

Místo toho jste záhy dostali dvě branky. A když jste těsně před pauzou dali kontaktní gól, o minutu později jste zase prohrávali o dva.

To mě mrzí snad ze všeho nejvíc. Jako bychom neměli sílu nebo zkušenost, možná nastavení v hlavách, abychom kontaktního gólu využili. Dostat gól hned z další šance soupeře je strašná škoda a chyba. Rozhodující.

Proč vás soupeř předčil v základních věcech, jako jsou nasazení a agresivita?

Kdybychom to věděli, určitě bychom to změnili.

Co vám po zápase říkali fanoušci? Vypadalo to na intenzivní diskusi...

Vnímáme jejich nespokojenost. Ale co padlo na hřišti, by tam mělo i zůstat. Dál bych o tom nemluvil.