ONLINE: Slovácko - Sparta, hosté jdou do finále s týmem z derby, za Wiesnera Höjer

Zápas se měl původně hrát už před dvěma týdny, ale kvůli silnému dešti a nezpůsobilému terénu byl odložen.

Sparta nasazuje sestavu z nedělního derby na Slavii, kde vyhrála 2:1. Jen potrestaného obránce Wiesnera, který dostal červenou kartu, nahradil v základní jedenáctce Höjer. Ten jako levák bude hrát vlevo a Suchomel zastoupí Wiesnera na pravém kraji. Jinak je tým totožný, tedy i se Součkem či Karabcem.

Slovácko nasadilo nejzkušenější hráče, proti utkání před týdnem na Spartě v ligové nadstavbě, kde vyhrálo 2:1, udělal kouč Svědík sedm změn. Ti, kteří dnes sedí na lavici - Borek, Tomič, Ljovin, Šimko, Kohút, Holzer a Vecheta - byli na Letné v základu.

Slovácko usiluje na třetí pokus o premiérový triumf v soutěži, finále v letech 2005 a 2009 prohrálo, ve druhém případě dokonce jako druholigové mužstvo.

Sparťané hráli v samostatné historii 11 pohárových finále a uspěli v sedmi případech. Naposledy před dvěma lety, kdy zvítězili v Liberci 2:1.

Hosté jsou povzbuzení nedělní ligovou výhrou 2:1 na Slavii, předtím v lize podlehli právě Slovácku 1:2. To byl první zápas provizorního kouče Horňáka, který nahradil odvolaného Vrbu.

Oba celky mají díky umístění v tabulce (3. Sparta, 4. Slovácko) jistý start v kvalifikaci evropských pohárů. Vítěz MOL Cupu si zajistí účast ve 3. předkole Evropské konferenční ligy.

Za určitých okolností může jít i do Evropské ligy a to za splnění jedné z těchto podmínek:

1. Letošní vítěz Konferenční ligy si ze své soutěže zajistí postup do jakékoli fáze Ligy mistrů, nebo Evropské ligy (Feyenoord, nebo AS Řím).

2. Vítěz Evropské ligy si ze své soutěže zajistí postup do Champions League mimo mistrovskou část kvalifikace, nebo do Evropské ligy (což musejí být Rangers, Frankfurt to nesplní).

Na stadionu Slovácka se hraje proto, že bylo ke dni semifinále hůře postaveným týmem v tabulce koeficientů poháru za léta 2017 až 2021.