Fotbalová horečka. Kolín si naplno užil zápas desetiletí s Bohemians

Zájem byl obrovský. Zatímco běžné kolínské zápasy lákají okolo dvou stovek lidí, tentokrát jich dorazilo více než desetkrát tolik. Přes dva tisíce fanoušků nepřišlo v Kolíně na fotbal předlouhé roky.

„Je to pěkné, co,“ neskrýval nadšení ze zaplněných tribun Jaroslav Havrda, sportovní manažer domácího klubu.

Promlouval přitom směrem ke kolínským sportovním celebritám, které si hit podzimu nenechaly ujít. „My jsme v osmdesátých letech s AFK Kolín z poháru vyřadili i Spartu,“ zavzpomínal bývalý fotbalový reprezentant Jaroslav Němec, který je jako hráč podepsán i pod jediným ligovým titulem Bohemians. Zápas včera sledoval po boku Miloše Fišery, dvojnásobného mistra světa v cyklokrosu. „Na fotbale jsem tady nebyl strašně dlouho. Chodím spíš na hřiště v nedalekých Štítarech, které mám kousek od baráku,“ hlásil Fišera.

Ačkoliv bylo utkání označeno za rizikové, obešlo se bez jakékoliv nepřístojnosti. Fanoušci obou táborů spolu nepřicházeli do styku, stadion byl striktně rozdělený na dvě poloviny. „Mile mě překvapilo, kolik je tu lidí. Na to, že je všední den, docela brzy odpoledne, tak přijelo opravdu hodně našich bohemáků,“ pochvaloval si na VIP balkoně Darius Jakubowicz, majitel slavného pražského klubu.

Zatímco na stadionu bylo vše pohodové, v sousedství lesoparku Borky nastal v důsledku střetnutí dopravní kolaps. Policisté vjezd ke sportovištím uzavřeli, takže se na své tréninky nemohli dostat mladí volejbalisté či atleti.

Fanoušci hostů přicházeli v zelenobílých mundúrech ukázněně ve skupinách většinou pěšky, po příjezdu vlakem to měli podél Labe nějaké dva kilometry. „Nebyly s nimi naprosto žádné problémy,“ podotkl Jan Kovalczuk z přítomné ochranky.

Sparta nepřijede

Pokud by Kolín nad Bohemians zvítězil, vletěl by na začátku listopadu do města ještě větší sportovní hurikán. Dalším pohárovým soupeřem by totiž byla Sparta.

Jenže k tomu bylo daleko. Prvoligový celek potvrdil kvalitu, Kolín padl divoce 1:7.

„Doufám, že lidé nebyli po té vysoké porážce zklamaní. Mohli vidět Bohemku, která byla velmi dobrá,“ řekl kolínský trenér Vasil Boev. „Pro město i pro fotbal v Kolíně to bylo perfektní. Návštěva byla možná až nečekaně vysoká a byl jsem z ní nadšený,“ dodal kouč.

Jedinou kolínskou branku vstřelil hlavou Jan Neuberg. Na konci první půle snížil na 1:2 a na chvilku rozpumpoval domácí naděje. Než přišla další sprcha pražských gólů.