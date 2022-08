Karviná vs. Jihlava. Národní ligu čeká emotivní šlágr

Tak či onak, po třech kolech nového ročníku Fortuna:Národní ligy mají fotbalové týmy Karviné a Jihlavy shodně po sedmi bodech a patří mezi pětici dosud neporažených celků.

Již dnes od 17 hodin se oba soupeři postaví proti sobě.

A favorit utkání je podle sázkových kanceláří jasný, na vítězství hostující Vysočiny se dá sázet s kurzem kolem 4,5–5.

„Vnímáme sílu Karviné i snahu vrátit se hned do první ligy,“ připouští trenér FC Vysočina Jan Kameník. „Je to přirozený favorit soutěže, a nás tak čeká výzva poměřit s ním síly a hrát o body. Jedeme tam ale s tím, že utkání chceme zvládnout, těšíme se na něj.“

Jihlava připouští, že ve šlágru kola půjde o prestižnější zápas. „Karviná má jméno, šest let byla v lize,“ připomíná Kameník. „Navíc během léta udržela kádr a velmi dobře posílila. Je tam vidět jasná ambice jít hned zpátky mezi elitu,“ všímá si brankář FC Vysočina Adam Jágrik.

„Všichni víme, že má jednoznačně postupové ambice. Kvalitou to potvrzuje vyváženě složený kádr, kterým MFK momentálně disponuje,“ přidává se jeho asistent Jozef Pavlík. „My už jsme ale několikrát dokázali, že jsme schopní hrát s každým. Věřím proto, že do nadcházejícího těžkého zápasu půjdeme sebevědomě a s touhou po úspěchu,“ doplnil.

Jednou z nových tváří Karviné je slovenský stoper Dávid Krčík, který na jaře působil právě v Jihlavě.

„Měli na mě opci, ale nedomluvili jsme se na podmínkách,“ připomněl Krčík, že na Vysočině hostoval z Liptovského Mikuláše. „Jihlavským však musím poděkovat, že mi dali příležitost.“

Nyní se ale proti Vysočině postaví jako soupeř. „S Dávidem jsme měli výborný vztah, odvedl tady svou práci. Rozešli jsme se v dobrém, přeju mu to nejlepší,“ říká kouč Kameník. „Už se těším, až se budeme moct pozdravit před a po zápase. Ale během utkání je to soupeř. A já doufám, že tentokrát budeme šťastnější my.“

Karviná je pro Jihlavu speciálním soupeřem i z toho pohledu, že ji nejprve mezi českou elitou nahradila a poté ji v baráži o postup do první ligy nepustila. Po dvou vzájemných bitvách na jaře 2019 navíc na straně Vysočiny zůstala hořká pachuť podivných výroků sudích.

„Vnímám to speciálně. Rivalitu ke Karviné a Opavě jsem prožíval už v dorostu, kdy tlak rozhodčích v těchto částech republiky byl trochu pro domácí,“ říká opatrně jihlavský brankář Jágrik. „Nebyla to úplně rovina, řekl bych. Takže tyto zápasy vždy byly trochu vyhrocené a myslím, že to bude pokračovat. Zápas s Karvinou bude, co se týče emocí, asi vypjatý,“ dodal dvaadvacetiletý gólman.