Zbrojovka hlásí druhý úlovek, smlouvu podepsal bojovník Kotula

V sobotu s brněnským druholigovým klubem podepsal dvouletou smlouvu a stal se jeho teprve druhou zimní posilou. „Mám velkou radost z toho, že můžu být součástí klubu, jako je Zbrojovka. Hlavní cíl je ten týmový, postup do první ligy,“ prohlásil třiadvacetiletý slovenský obránce pro klubový web.

Jeho oblíbenou pozicí je pravý krajní bek, nastoupit však může kdekoliv v obranné řadě. „Myslím, že jsem bojovný, rychlostní typ hráče. A věřím, že dokážu na hřišti nechat pro týmový úspěch srdce,“ uvedl Kotula, který byl dosud hráčem bratislavského Slovanu.

Zbrojovka zároveň v sobotu ukončila svou sérii přípravných výher, když po šesti triumfech remizovala na půdě slovenské druholigové Skalice 0:0.

„Zápas nám ukázal, že jestliže budeme chtít do budoucna zvládat podobné duely, musíme hodně přidat v zarputilosti směrem dopředu, do náběhu a obecně na kvalitě v zakončení a na důrazu ve vápně. V tomhle máme rezervy,“ hodnotil brněnský trenér Pavel Šustr, který na pozici stopera nezvykle nasadil záložníka Ladislava Krejčího. „Může to být jedna z variant pro zápasy, kdy spíše dobýváme a tvoříme. Zápas na novém postu bez problémů zvládl,“ poznamenal kouč.