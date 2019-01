Zbrojovka zatím bez posil. Nemusíme panikařit, zní z Brna

„Kdyby to někdo chtěl ošidit a dal hodinky třeba své přítelkyni, aby to udělala za něho, do toho nevidím. Ale to je o svědomí každého hráče. Každý zodpovídá za to, jak do přípravy nastoupí.“

Co se týče Zbrojovky jako celku, ta do zimního kempu vkročí prakticky beze změn. Fanoušci vyhlížející posily si zatím musí počkat.

„Pohyb v kádru samozřejmě bude,“ ujišťuje sportovní ředitel klubu Tomáš Požár. „Ale teď by bylo předčasné se bavit o konkrétních jménech.“

Že by tým Zbrojovky potřeboval provětrat, je nasnadě. Po podzimu drží ve druhé lize až sedmou pozici, což je daleko za postupovými plány. Jedinými novými tvářemi však zítra budou navrátilci z třetiligových hostování Jakub Přichystal a Ondřej Vintr spolu s Ondřejem Pachlopníkem z juniorky.

„Udělali jsme si podrobnou analýzu toho, jaké hráče tady máme a koho bychom potřebovali do kádru. Jednoznačně nám z toho vypadlo, že pakliže budeme někoho dělat na přestup, tak to musí být takoví hráči, kteří na tom budou výkonnostně rozhodně lépe než naši současní a budou to okamžité posily,“ odhaluje Šustr.

Ten si chce svůj nynější „materiál“ ještě jednou důkladně proklepnout. „V lednu budeme hrát šest utkání a v první fázi chci vidět hráče, které tady máme. Jestliže to budou zvládat dobře, není důvod sem vodit další hráče, to by bylo plýtvání. Jestliže někdo nebude mít tu správnou výkonnost, tak to budeme řešit,“ oznamuje Šustr, který měl možnost své svěřence důvěrně poznat už na podzim. „Ale tréninkový proces byl trošičku jiný a věřím, že už se všichni adaptovali na to, co po nich vyžaduju. Teď budou mít dva měsíce možnost ukázat, že na to mají a že tu můžou hrát.“

Druhá liga netáhne

To ovšem neznamená, že Zbrojovka zároveň nepase po pomoci zvenčí. „Naším cílem je přivést hráče, kteří budou konkurenceschopní a víc než konkurenceschopní, ale bavíme se taky o určité perspektivě. Obecně by přicházející hráči vždycky měli být lepší než ti, co odchází, ale je to taky o tom, že chceme změnit klima v kabině a přivést konkurenci, aby hráči dostali novou motivaci,“ pravil Požár.

Následně brněnské požadavky specifikoval o něco blíže: „Určitě bychom chtěli jednoho hráče na zvýšení konkurence do ofenzivních pozic a jednoho perspektivního do defenzivních řad, který by dostával příležitost, učil se a postupem času se zabudoval do týmu.“

Jenže naplnit přestupové záměry pro Zbrojovku není jednoduché. Zvlášť v pozici, ve které se nyní nachází. „Trh v České republice se obecně příliš nehýbe a hráči, kteří prokázali kvalitu, míří spíš do první ligy. Do druhé ligy není jednoduché přivést takové hráče, kteří by vám okamžitě pomohli,“ říká Požár na rovinu.

Tento problém se dá obejít dvěma způsoby: sehnat hráče z ciziny, nebo si je půjčit na hostování. Zbrojovka je otevřená oběma možnostem, nicméně obě mají svá ale...

„Hráč na hostování vám může pomoct mít výsledky, ale také na jeho úkor stojí naši vlastní hráči, čímž pak ztrácíme určitý čas,“ upozorňuje Šustr. „Určitě bychom byli radši, abychom měli v týmu naše kmenové hráče,“ sděluje Požár. „Ale kdybychom na nějakou pozici nemohli najít finančně dostupného hráče na přestup, nevylučujeme ani to, že si pro jarní část pomůžeme hostováním. Co se týče zahraničí, tak mámě nějaké kontakty, ale nechceme dělat nic naslepo. Takoví hráči by určitě měli projít nějakým testem,“ doplňuje sportovní ředitel.

Čas na posilování každopádně Zbrojovka má až do 22. února. „Byli bychom nejradši, aby tu noví hráči byli hned na začátku přípravy, ale situace se vyvíjí jinak. Na druhou stranu si nemyslím, že jsme v situaci, kdy bychom museli panikařit a řešit to za každou cenu. Když uvidíme, že jsou nějaké možnosti, které by byly přínosem, tak na ně budeme reagovat,“ předesílá Požár.

Herně se Zbrojovka hodlá ubírat stejným směrem jako dosud. „Chceme být dominantní na míči a hrát fotbal, který se bude lidem líbit. A pořád se chceme prát o postup nebo minimálně baráž,“ zdůrazňuje Šustr.