Budějovický Staněk před Brnem: Na podobné zápasy dřete celou zimu

Dočkali se. Fanoušci fotbalistů Dynama České Budějovice mají v neděli od 17 hodin první příležitost vidět doma naživo lídra tabulky druhé nejvyšší soutěže. A to hned v jednom z nejtěžších jarních duelů. Přijede Brno.

Střetnou se dva celky, které na jaře dvakrát vyhrály, mají formu a oba pomýšlejí na postup o soutěž výš. Navíc Brno v minulém kole zvítězilo doma 6:0 nad Viktorií Žižkov.

Jak se na duel těší brankář Dynama Jindřich Staněk, který po zimní přestávce ještě od svých soupeřů nedostal ani jeden gól? „Na podobné zápasy dřete celou zimu,“ říká 22letý gólman.

Brno v minulém kole rozdrtilo Žižkov. Nevyděsilo vás to trochu?

Tak ne, že by mě to vyděsilo, ale je vidět, že Brno se v zimní přestávce připravilo dobře, a teď jim to tam padalo. Snad něco podobného v neděli nepřipustíme.

Viděl jste ty góly?

Ano, nějaké sestřihy jsme viděli. Jsme na ně dobře připraveni.

Jaká je jejich největší zbraň?

Dobře posílili. A myslím si, že jsou zase tým, a tak hrají. To je ve druhé lize jedna z nejdůležitějších věcí. Je vidět, že jsou v dobré pohodě.

Máte nejlepšího střelce soutěže Ledeckého, oni druhého Mageru. Jako brankář ho sledujete?

Určitě, máme rozbory videa jejich klíčových hráčů. A trenér se snaží nám říct, co od nich čekat. Každý zápas je samozřejmě jiný, ale Magera má velkou kvalitu. Tady se budu opakovat: doufám, že se připravíme co nejlépe, abychom to zvládli.

Malé stadiony ve Vlašimi a v Prostějově vyměníte za domácí prostředí. Těšíte se?

Určitě se těším. Proto je ta zimní příprava, abychom tyhle velké zápasy v rámci druhé ligy hráli.

Vyhráli jste ve Vlašimi a v Prostějově 1:0. Jak jste spokojeni se vstupem do jarní části soutěže?

Musím říct, že jsme měli v hlavách, jaká ta jara v posledních dvou sezonách byla. Jsme rádi, že se nám podařilo vyhrát dvě úvodní kola. Psychická pohoda je dobrá. Vstup se nám povedl, jsme na tom dobře.

Zmínil jste dva těžké zápasy venku. V obraně to bylo dobře odehrané a zvládnuté, o čemž svědčí dvě nuly. Souhlasíte?

Souhlasím. Ve Vlašimi jsme si to spíš hlídali, než že bychom se někam hnali. Vlašim měla snad jednu šanci ve druhé minutě, kterou jsme zvládli. To samé v Prostějově. Tam to bylo spíš o soubojích. Opět jsme výsledek udrželi. Ceníme si toho, protože takové zápasy ve druhé lize jsou a týmy, které chtějí hrát v tabulce nahoře, by je měly zvládat. Ukázalo se a nechci to zakřiknout, že jako tým jsme na tom dobře a dokážeme je zatím zvládat. Upozorňuju na to slovo zatím.

Vy sám jste v nich měl hodně práce?

Byly těžké v tom, že musíte být připravený na každou situaci. Bylo tam hodně centrů a brankář musí být pořád soustředěný, aby týmu pomohl a neudělal chybu.

Obrana je ustálená. Jste na sebe zvyklí. V tom je vaše plus, souhlasíte?

Zatím to tak bylo.

A dvě nuly jsou pro gólmana dobrá vizitka.

Potěší, ale je to zásluha celého týmu. I když v bráně stojím já a nula jde do statistik brankáři. Koukal jsem, že společně s Jihlavou jsme dostali nejméně gólů, takže obrana nám funguje. Pořád tam jsou věci ke zlepšení, ale není to problém, který bychom museli nejvíc řešit.

Hned v prvních dvou jarních kolech vaši soupeři v boji o postup bodově ztratili. V prvním Hradec a ve druhém Jihlava. Uklidnilo vás to?

Před sezonou jsme si řekli, že se budeme koukat hlavně sami na sebe a neřešit výsledky ostatních. Samozřejmě, všimneme si toho, že Jihlava ztratila, ale nekalkulujeme a děláme všechno pro to, abychom zvládli vlastní zápasy.