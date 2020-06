Fotbalová Vysočina má jasno: proti Žižkovu musí brát tři body

Sami se dostali do situace, kterou pod trenérem Kučerou ještě nezažili. Jihlavští fotbalisté nevyhráli ani jedno z posledních šesti utkání, postupně se ze druhého místa tabulky Fortuna: Národní ligy propadli na šestou příčku a od vytoužené baráže o první ligu je sedm kol před koncem dělí čtyři body.

„Měli jsme nějakou komfortní situaci, před koronavirem. Nějaký náskok, který jsme promrhali. A samozřejmě teď se bijeme s tím, že víme, že jsme si tu situaci zavařili,“ připustil trenér FC Vysočina Radim Kučera pro Českou televizi.



„Pořád máme nějakou šanci postavit se na nohy. Ještě je tam boj minimálně o to třetí místo, kdy je tam Žižkov, Hradec Králové a Dukla Praha,“ sleduje Kučera vývoj soutěže. „Takže se o to porveme. Ale musíme zvládnout nějaký zápas.“

Nepřijde to samo, jihlavští hráči musí o naději bojovat

Nyní přichází zřejmě poslední příležitost, jak rychle zpackané jaro ještě zkusit zachránit. Vysočina v dnešním domácím zápase potřebuje uspět proti aktuálně třetímu Žižkovu.

„Kdybychom to položili, tak bychom byli srabi,“ říká otevřeně jihlavský záložník Lukáš Zoubele. „Zápas se Žižkovem musíme zkusit zvládnout a nějak se odrazit. Protože to, co teď předvádíme, je strašné,“ připomněl zkušený fotbalista předchozí výbuchy v Chrudimi (3:4) a v Brně (2:5).

„Musíme za tím jít více hladově,“ má jasno trenér Radim Kučera. „Někteří hráči čekají, že to přijde samo. Nepřijde! Vždycky se tomu musí jít naproti. A dávat tomu úplně všechno. Když to nejde fotbalově, musí jít přes závit. Urvat to bojovností, nasazením.“

Ne, od čtvrteční bitvy se Žižkovem nečekejte žádnou parádní podívanou. Domácí celek však ze sebe musí na hřišti vydat všechno. „Musíme to zvládnout prací a poctivou hrou,“ tvrdí Zoubele. „Nemůžeme pořád dokola říkat: Teď to potřebujeme zlomit. My to musíme nakopnout, chytit se. Začít u jednoduchých věcí,“ přidává se kouč.



Pomoct by mohli domácí fanoušci a návrat opory

Jihlava doufá, že se bude moct opřít také o podporu svých fanoušků. Ti v pokoronavirové době poprvé budou moct přijít na stadion ve vyšším počtu.

„Nově na zápase může být 2 500 lidí. Takže to, co chodilo na podzim, dvanáct set, patnáct set, může dorazit,“ zve do hlediště kapitán jihlavského celku Lukáš Vaculík. „Pokud lidé přijdou, budeme mít normální diváckou kulisu. Což by mohlo být pozitivem.“

Primární úkol však zůstává stejný. „Já osobně se na domácím hřišti cítím líp než venku. A myslím, že to má většina hráčů, což bylo vidět na podzim,“ připomíná Vaculík sérii devíti domácích výher v řadě. „Pořád je to ale o tom, co na hřišti odpracujeme. Jestli ty laciné chyby dělat budeme, nebo ne.“

Jihlava vyhlíží také návrat klíčového muže defenzivy, stopera Petra Tlustého. „Věřím, že už bude k dipozici,“ doufá Vaculík. „Pomalu se vrací do tréninku. Bude to ale o tom, co Tlusťoch řekne a na jeho pocitech. Konečné rozhodnutí bude na něm. Jestli si bude věřit, pak by nám mohl pomoct,“ dodal.