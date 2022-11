První půlka nebyla nic moc, ví jihlavský Selnar. Pomohl zvýšený hlas v kabině

„Chtěli jsme vyhrát, což se nám povedlo. A teď už se budeme soustředit na přípravu na druhou polovinu soutěže, do které budeme chtít naskočit tak, jak jsme tu podzimní skončili,“ ujišťoval jihlavský středopolař Jakub Selnar.

Vítězný obrat na Hané přišel poté, co se v kabině FC Vysočina v pauze mezi oběma poločasy zvedaly hlasy. „Museli jsme si něco říct, protože první půlka z naší strany nebyla nic moc,“ přiznal dvaadvacetiletý fotbalista.

„Ale co přesně zaznělo, to na zveřejnění moc není,“ dodal. Každopádně ať už zaznělo cokoliv, mělo to svůj účinek. „Pochopili jsme to dobře, což se na trávníku ukázalo,“ pochvaloval si Selnar.

Po celou dobu se v Olomouci hrálo za špatné viditelnosti. Mlha byla chvílemi pořádně hustá. V první půli dokonce hlavní rozhodčí hru přerušil.

„Šel se zeptat trenérů, jestli má vůbec cenu v tomhle hrát, načež mu odpověděli, že dohrajeme poločas a uvidíme, jestli to zůstane stejné, nebo se bude viditelnost zhoršovat. Za mě to bylo po celou dobu stejné, takže jsme hráli dál. Ještě že tak,“ oddechl si Selnar.

Právě on totiž v 67. minutě vstřelil vítězný gól. Čtrnáct minut poté, co jeho spoluhráč Miroslav Tureček srovnával na 1:1.

„I kvůli zmiňované mlze jsme si řekli, že zkusíme víc dávat míče na bránu. Kluci tam dobře drželi olomoucké stopery, já kopl a ono to propadlo. Jsem moc rád,“ popsal Selnar svoji rozhodující trefu, která se zrodila po rohovém kopu.

Zimní přestávku stráví Jihlava s 21 body na osmém místě druholigové tabulky.