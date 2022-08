Karvinský Žídek: Chceme být soudržní, být jeden tým. Cílem je postup

S Opavou hrál tři sezony první ligu. Debutoval v ní ve 33 let, třech měsících a 23 dnech... Leč po minulé sezoně se upsal slezskému konkurentovi – Karviné. A věří, že s ní vybojuje návrat mezi elitu.

Je přesvědčený, že karvinský tým má charakter. „Potvrdilo se to v minulém kole s Vlašimí,“ připomněl výhru 3:2, přičemž Karvinští v deseti otočili stav 1:2. „Vlašim hrála velmi dobře kombinačně, zatlačila nás, bylo to hodně těžké, ale je skvělé, jak jsme ten zápas zvládli.“

Co vám utkání ukázalo?

V takových situacích se ukazuje pracovitost a charakter týmu a také jeho soudržnost. I diváci z nás cítili, že chceme s nepříznivým stavem něco udělat a hnali nás, za což jim děkujeme. Snad se jim budeme za podporu odvděčovat výsledky a dobrou hrou.

Vzpomněl jste si na zápas s Vlašimí, s níž jste před rokem, ještě když jste byl v Opavě, remizovali 3:3? Také jste otočili stav 1:2 na 3:2?

Prolétlo mi to hlavou. Hlavně jsem si říkal, když jsme dali třetí gól, aby to nedopadlo úplně stejně. Naštěstí jsme vedení udrželi a jdeme dál v naší cestě.

Vstup do sezony vám vyšel. Po dvou kolech máte šest bodů. Přesto hra určitě ještě není taková, jakou byste si představovali, že?

Je to tak. Musíme brát v potaz, že se tady dělá nové mužstvo. Přišlo nás hodně nových, není to lehké. Trenér chce změnit herní styl, mentalitu. Nechci hodnotit to, co tady bylo minulou sezonu, ale věříme tomu, co kouč chce nastavit, tomu stylu. Chceme být soudržní, být jeden tým a pracovat jeden za druhého. Cesta za úspěchem je dlouhá. Když budou body, bude se zlepšovat i naše hra. Ale začátek nám vyšel super.

Co mužstvo ještě z vašeho pohledu potřebuje?

Sedá si. Není to otázka dvou tří týdnů nebo přípravy. Musíme se ještě více sehrát. Ukáže se to v dalších kolech, ale pokud budeme nastavené cestě všichni věřit, zvládneme to.

Jak si sedla obrana, které šéfujete?

Kluci jsou snaživí. Na tréninku se kolikrát na leccos ptají, opravdu se chtějí zlepšovat. To mám rád. Jsem tu od toho, abych jim pomáhal, radil a kdykoli přijdou, rád jim cokoli vysvětlím, ukážu. Jsou velice pracovití.

Karviná se může spolehnout na nejzkušenější hráče – vzadu na vás a na hrotu na Michala Papadopulose. Je to tak ideální?

Může to tak být... Pro další kluky v týmu je to i lepší, protože případný tlak se může svést na nás dva s Míšou. My jsme takoví ti hromosvodi všeho zlého. Kluci, hlavně ti mladší, by se měli od všeho oprostit a hrát jenom fotbal. Od toho ostatního jsme tady my.

Ustojíte tlak, který přináší váš cíl – postup do první ligy?

Je teprve začátek, ještě nejde do tuhého. Vše se ukáže až v dalších kolech a až se bude blížit konec. Tam bude tlak obrovský. Ale my jsme tady s Michalem, a nejen my, jsou tady také Bartlík a Šindy (Daniel Bartl a Martin Šindelář), abychom kluky drželi a podporovali.

V pátek vás čeká utkání v Příbrami. Bude to další těžký test?

Určitě. V Příbrami se nehraje lehce, bude to další krok. A pokud chceme postoupit, což chceme, tak musíme zápasy zvládat, třeba ne úplně nějakým krásným fotbalem, ale výsledkově.

Postup je teda jednoznačný cíl?

Rozhodně.