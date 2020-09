Musíme být v pohotovosti, nabádá kouč Frťala před duelem s Vyšehradem

Po výborném výkonu a vítězství v Praze nad Viktorií Žižkov v duelu do té doby stoprocentních mužstev dnes půjde o to, aby tým zvládl přepnout na jinou situaci. Proti sobě totiž naopak bude mít soupeře, který na podzim ještě nebodoval a který měl i problémy vůbec trénovat, protože byl v koronavirové karanténě. I proto bude dnes v Hradci Vyšehrad hrát teprve třetí utkání druholigové sezony. Domácí tým jako lídr soutěže zkusí svoji vítěznou šňůru natáhnout už na pět utkání.

Nesmíme podlehnout pocitu, že jsme porazili Viktorku Žižkov a že týmy sem přijedou s poraženeckou náladou. Musíme být v pohotovosti, byli bychom rádi, aby se neopakovala podobná nejistota jako proti Chrudimi,“ uvedl hradecký kouč Zdenko Frťala.

Pro připomenutí: poté co Hradec ve druhém kole vyhrál v Jihlavě, v následujícím utkání s Chrudimí se doma trápil a zápas rozhodl až v samotném závěru.

Pro hradecké trenéry bude obtížné tým připravit na to, co od Vyšehradu lze čekat. „Vyšehrad odehrál dvě utkání – na Dukle a s Viktorkou - oba zápasy byly diametrálně odlišné. Jak způsobem hry, tak i jmény hráčů, kteří nastoupili,“ poznamenal kouč k zápasům Vyšehradu, které prohrál shodně 0:3. Jenomže to bylo ještě v srpnu, od té doby nehrál, zřekl se i středečního zápasu, jímž měl dohrát 2. kolo pohárového MOL Cupu.

Zásluhou dobrých výkonů a výsledků, které Hradec vynesly na špici tabulky, tým registruje zvýšený počet diváků, kteří jezdí fandit i na hřiště soupeřů. Možný zájem o dnešní zápas, který začne v 18 hodin, však ovlivnily opatření související s koronavirem, takže klub dokonce dočasně přerušil předprodej vstupenek. Nakonec ale diváci budou moci hradecký tým povzbudit, klub předprodej znovu spustil.