Hradec čeká druhá a poslední zkouška, pak už přijde liga

Mluvit v tomto případě o generálce tak je příliš nadnesené, přesto dnešní duel s divizním Náchodem bude pro tým důležitý. „Půjdeme do toho utkání v šestnácti hráčích, soutěž už se blíží. Zápas s Líšní nám ukázal, že máme na čem pracovat a co odstraňovat,“ uvedl hlavní trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.



Jak se to týmu povede přímo na hřišti, bohužel jeho fanoušci nezhlédnou, brání tomu současná opatření spojená s pandemií koronaviru covid-19. Hrát se pochopitelně bude bez přítomnosti diváků.

Pokud by na stadion přišli, určitě by v akci neviděli obránce Michala Leibla a útočníka Filipa Firbachera, kteří by za normálních okolností asi v nominaci na zápas figurovali. Leibl má totiž přetržené vazy v kotníku a Firbacher je po operaci kolena. „Myslím, že s nimi do konce jarní části počítat nemůžu,“ mrzí hradeckého kouče, jenž řeší i drobnější šrámy u dalších hráčů, které se objevily poté, co se tým mohl po pauze pustit do tréninku, „s drobnými problémy se potýkají ještě dva další hráči, u těch to snad bude krátkodobější.“

Dnešní zápas začne na Malšovickém stadionu v 17 hodin, o šest dnů později se Hradečtí vypraví do Varnsdorfu, kde sehrají zápas 18. kola přerušené Fortuna národní ligy. A Náchod? Ten prožíval výbornou divizní sezonu s šancí hrát o postup, po zrušení ročníku se ale nyní bude muset spokojit s červnovým turnajem a počkat si na sezonu novou.