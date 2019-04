Hradecký záložník Černý: Byli bychom slabí, kdyby s námi prohra zacvičila

Nepovedlo se, zkušený borec tak musel společně se svými spoluhráči přijmout porážku, jež Hradci zabránila v posunu na druhé místo druholigové tabulky. První jarní, ale zároveň už druhou v této sezoně s tímto soupeřem, obě po nejtěsnějším výsledku 0:1.

„Sice jsme se to snažili zvrátit, ale Varnsdorf to skvěle ubránil a my jsme neměli ani nějaké střely, aby se nám to povedlo,“ uvedl po prohře hradecký záložník.

V čem byl podle vás Varnsdorf tak těžko překonatelný?

Ukázal velkou obětavost, tím si to asi zasloužili, ale celý zápas byl jen o nás a o našem dobývání.

Jak složité pro vás bylo se k jejich brance dostat?

Bylo, ale už v prvním poločase jsme nějaké šance měli a dařilo se nám to, úplně bezzubé to z naší strany nebylo, to bych neřekl. Možná chyběl větší důraz v jejich pokutovém území.

Konec zápasu byl z vaší strany horší, vypadalo to už takové méně připravené. Souhlasíte?

To je vždycky. V takové situaci, v jaké jsme byli, každý řve, ať míč co nejrychleji nakopneme do vápna soupeře a ten, kdo má míč, to pětkrát slyší. Takhle to ale v závěru bývá.

Nemohla v této určité nervozitě hrát roli i myšlenka, že v případě výhry se posunete v tabulce na druhé místo?

Kdo se o fotbal zajímá, což jsme v kabině všichni, tak se na tabulku před zápasem podíval a bylo to jasné. Navíc bychom Varnsdorfu odskočili. Myslím si, že nás fotbalově nepřehráli, kdyby nám dali dva tři góly a my si nic nevytvořili, tak bych si řekl, že je to špatně. Oni ale zvládli začátek, dali gól a pak to svojí bojovností dohráli.

Na podzim jste tam také prohráli, co je v zápasech s týmem, kde delší dobu působil váš současný trenér Frťala, tak těžké?

Možná nás svazuje i to, že on tam tak dlouho působil a víme, že to i pro něj je zvláštní zápas. Ale nemělo by, protože kdyby to tak opravdu bylo, tak nemůžete hrát proti nikomu. Jsou silnější a hlavně zvučnější týmy a porážet bychom je měli.

Může tahle prohra s týmem nějak zacvičit?

Myslím, že ne, byli bychom slabý tým, kdyby zacvičila. Nasazení z naší strany bylo, ale je třeba si vzít něco i od soupeře, jak se obětoval. A přenést to fotbalovosti, která na naší straně podle mě byla.