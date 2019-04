Hradec chce napravit Varnsdorf, ale ztíží to nepříjemný soupeř

Fotbal

Zvětšit fotografii Momentka z utkání Hradec Králové - Varnsdorf. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

dnes 9:24

K vyhlášeným protivníkům jim sice něco chybí, ale že by fotbalisty Hradce Králové v neděli čekal lehčí úkol, tak to ani náhodou. Na startu poslední třetiny druholigové soutěže je totiž los posílá do Vlašimi, kde se už dopoledne pokusí nahradit ztrátu, kterou před týdnem utrpěli domácí porážkou s Varnsdorfem.