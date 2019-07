Je hezké být hráč Plzně, ale už mě nebaví se stěhovat, říká Suchan

Nebere ji jako krok zpátky. „První ligu jsem hrál čtyři a půl roku. Třeba přišel čas, abych se znovu nakopl. Beru to jako možnost ukázat, že do ligy patřím. Je to jediná cesta, jak se dostat zpátky. Ale na to teď nekoukám, chci pomoct týmu,“ prohlásil záložník.

Do druhé ligy vstoupí s Vítkovicemi v pátek od 17.00 na Městském stadionu v Ostravě proti Chrudimi.

„O národní lize úplně přehled nemám, ale doufám, že do ní skočíme vítězně. Hrajeme doma, takže kde jinde začít výhrou než tady,“ uvedl Jan Suchan.

Co si vůbec od vítkovického angažmá slibujete?

Potřebuju hrát. Pokud budu předvádět dobré výkony, tak z toho můžeme těžit všichni. Rád bych pomohl týmu góly a přihrávkami, abychom se vyhnuli tuhým bojům o záchranu, které jsem zažil s Karvinou.

"Angažmá ve Vítkovicích beru jako možnost ukázat, že do ligy patřím."

Berete hostování ve Vítkovicích i jako možnost znovu se odrazit nahoru?

Přesně tak. Jsem tady, abych klukům pomohl, protože kádr je mladý. Mám nějakých šedesát prvoligových startů, což je oproti ostatním dost velká porce, takže jsem jim přišel předat třeba i nějaké zkušenosti (směje se). Chci začít zase pořádně hrát, odehrát co nejvíce zápasů, nejlépe celou sezonu. Když to půjde týmu, půjde to i mně a nahoru mohu vyskočit nejen já, ale kdokoliv jiný.

Proč vám angažmá v Karviné nevyšlo?

Je jasné, že to nebudu hodnotit dobře především proto, že jsem moc nehrál. Ale sešla se tam skvělá parta. To bylo asi jediné, co mě v Karviné drželo. S Bůďou (Lukáš Budínský) jsme velcí kamarádi a našel jsem tam i další výborné kluky. Po fotbalové stránce to nebylo tak dobré, jak jsem čekal, ale myslím, že cíl, i když tak tak, jsme splnili a Karviná v lize zůstala.

Pokračovat v Karviné jste nechtěl, nebo o vás nebyl zájem?

Vedení se rozhodlo kádr úplně přestavět. Hodně kluků skončilo a mně vypršelo roční hostování. O jeho prodloužení jsme se vůbec nebavili. Něco jsem tam ale odehrál, nějaké zkušenosti mám, takže doufám, že je přenesu do národní ligy.

Letní přípravu jste začal na zkoušce v Opavě. Proč to nevyšlo tam?

Byl jsem tam dva týdny, ale trenér na ten post hledal jiný typ hráče, což se mu nedá zazlívat. Bohužel nejsem asi ten typ, jaký chtěl. Byl jsem pak týden doma a přišla nabídka z Vítkovic. A jelikož jsem o svém dalším působišti chtěl mít co nejdříve jasno, kývl jsem.

Aleš Matějů (vpravo) a Jan Suchan coby posily fotbalové Plzně.

Karviná, zkouška v Opavě, nyní Vítkovice. Už jste se coby Středočech ve zdejším kraji zabydlel?

Nezabydlel, protože pořád střídám kluby. Ostrava je fajn. Je to podobné město jako Plzeň nebo Praha, takže mi vůbec nevadí být tady. Znám kluky z Karviné, což je kousek, takže se můžeme kdykoliv sejít. Nevadí mi, že jsem daleko od domova. Nemám rodinu, přítelkyni, nemám se k čemu vázat. Pro mě je důležité hrát fotbal a vyhrát se, aby se ze mně stal ještě lepší hráč.

V Karviné v pondělí hraje Baník. Pojedete se podívat?

Nevím, jestli budeme mít volno, ale rád bych jel. (Vítkovický trenér Jiří Balcárek: V pondělí máme dva tréninky a budeme sledovat utkání). Tak to asi nestihnu...

Stále patříte Plzni. Nepomýšlíte na přestup do klubu, v němž byste hrál pravidelně ligu?

Je hezké být hráč Plzně, ale téměř každý půlrok se stěhuji jinam, což mě už nebaví. Za rok mi v Plzni končí smlouva, takže bych byl rád, kdybych se pak někam přesunul natrvalo a věděl, že někam patřím. Teď je to tak, že po každé sezoně začínám přípravu sám a čekám... Pak přijde nová kabina a zase se sžívám se spoluhráči. Je lepší, když víte, že se na začátku sezony sejdeme s těmi samými kluky, v té samé kabině. Bude to určitě záviset i na této sezoně, jak se povede mně i Vítkovicím. Chci do toho dát všechno a uvidíme.

Plzeň si vás pořád drží. Nemůže to být tak, že její šéfové ve vás přece jen vidí nějakou perspektivu?

Všechno řeší můj manažer. Moc s nimi na tohle téma nekomunikuji. Nevím, třeba čekají, že se mi povede sezona, vyletím a ještě jim pomůžu. Ale nevím. V Plzni je to strašně těžké. Jakmile jim někdo odejde ze základní sestavy, jsou schopni si přivést prakticky kohokoliv z ligy, pokud ho nekoupí Slávia. Navíc jsou tam hodně zkušení hráči, přes které je těžké se do kádru dostat. Zažil jsem tam nějakou dobu a ta kvalita je úplně jinde než moje. Takže jim nemám za zlé, že jsem se neprosadil. Ale je mi třiadvacet let a nikde není psáno, že za tři roky nemůžu hrát v ještě lepším klubu.