Letošek nenadchl ani neurazil, říká kouč pardubických fotbalistů Krejčí

„Měli jsme za cíl uhájit páté místo z podzimu, z tohoto pohledu si myslím, že to mohlo být lepší, ale na druhou stranu nechci urážet fotbalového Pánaboha. Nedělám z toho žádnou tragédii, protože rozestupy byly minimální,“ říká pardubický trenér.

Před jarem jste si cíle vytyčili společně s hráči. Co jste si řekli po sezoně?

Zatím na to nebylo moc času, protože hned po posledním zápase jsme se rozešli, ale bavili jsme se o tom všem už v průběhu sezony, někdy dvě kola před koncem. Říkali jsme, že ještě ve Vítkovicích (0:1) jsme měli šanci výsledné postavení vylepšit, ale nakonec, i kdybychom tam vyhráli, tak uspěly týmy před námi. Takže by se nic nezměnilo.

Po loňsku jste měli na krku nejlepší umístění v historii klubu (3. místo, 51 bodů), zato teď nastal mírný propad. Čím to je?

Je potřeba se podívat na to, co tu bylo za hráče. Měli jsme tým, který by podle mě byl schopný konkurovat i v první lize. Oproti loňsku nás taky na jaře potkaly nějaké potíže: měli jsme vyřazeného Petráně, chyběly nám výkony zraněného Černého, někteří byli vykartovaní...

Hodně jste tým chválil za poslední zápas s Hradcem, zaznělo také, že to byl nejlepší zápas jara. Fanoušci však chtějí vidět góly a šance, kterých moc nebylo. Co pro vás bylo klíčové?

Nezaujatého diváka to utkání asi tolik neuchvátilo, ale mě jako trenéra potěšilo, že jsme Hradec prakticky k ničemu nepustili. Měli jsme navíc dvě vyložené šance, které jsme neproměnili, a protože víme, jak je Hradec silný, tak jsme to nechtěli moc otvírat. Nevím, jestli to byl nejlepší výkon jara, ale jeden z nejlepších určitě.

Nakonec z toho byla remíza 0:0, která znamená, že jste doma rok neprohráli. Čím si vysvětlujete tohle druholigové unikum?

Hráči jsou zvyklí na hrací čas, na hřiště... Chtějí se ukázat před domácím publikem, takže to bych vypíchl jako veliké pozitivum sezony.

Na druhou stranu tu ale byly jarní venkovní zápasy a ani jedna výhra.

Několik zápasů jsme měli dobře rozehraných, ale například v Chrudimi (1:1) jsme inkasovali asi osm minut před koncem. Samozřejmě nás taky mrzí Táborsko (3:3), kde jsme po dvaceti minutách vedli 3:0, a nedokázali jsme získat tři body. Šest jich z toho klidně ještě mohlo být.

Oproti domácím utkáním jste venku dostávali i víc gólů. Tušíte z jakého důvodu?

Chtěli jsme trochu vylepšit obranu, ale řekl bych, že se nám to úplně nepovedlo. I když zase v minulých sezonách to bylo tak, že jsme sice dostávali málo gólů, ale taky jsme jich málo dávali, zatímco teď to je naopak. Měli jsme čtvrtý nejlepší útok a asi šestou obranu. Když chcete dávat góly, tak musíte hrát na riziko a vzadu je to trochu otevřenější. Ale dostali jsme hloupé góly v Brně (1:3) a v Ústí nad Labem (1:3), takže to není omluva.

Když ze sestavy vypadl Michal Petráň, tým byl vepředu hluchý. Bude v létě hlavní úkol sehnat útočníka?

Chtěli jsme ho už v zimě, ale nepodařilo se to. Není úplně jednoduché přivést hráče, který by byl Michalovi podobný. Je pravda, že nám hodně chyběl a dost nás to poznamenalo.

Jak vás potěšili ostatní kluci, kteří se to snažili vzít za něj?

Měl jsem radost z Adama Fouska, který dal osm gólů. Taky Kovář jich dal pět, Tischler pět... Zbytek byli sváteční střelci jako Mužík, Sokol. Myslím, že by mohli víc přispívat i stopeři. Když nedá gól právě Fousek nebo Petráň, tak je to obtížné. Je potřeba, abychom ještě zabrali.

Emil Tischler však oproti podzimu na jaře trochu odešel.

U něj se to zlomilo po zápase v Chrudimi. Byla reprezentační přestávka a pak ještě musel stát, protože měl žluté karty. Svoji práci odvedl, ale jeho forma už nebyla taková. Jestli to bylo tou pauzou, nebo návratem z reprezentace, kdy jsou kluci trochu rozvrkočení, nevím.

Kdo vás v sezoně naopak nejvíc překvapil?

Nevím, jestli to bylo překvapení, ale velmi dobře se s druhou ligou popasoval Tomáš Solil. Ke konci sezony už na něm byla vidět trochu únava, protože chodil ještě pomáhat dorostu, ale hrál výborně. Ve vysoké formě celý rok odehrál také Jan Prosek a překvapil mě i ten Petráň. Když se zranil, tak jsem měl obavy, ale vrátil se po šesti nedělích a dostal se do toho dost dobře.

Kolem Petráně i Fouska lze asi v létě opět očekávat pěknou melu, že?

To je spíš téma pro vedení, ale samozřejmě cítíme, že by si oba zasloužili tu první ligu zkusit. Byla by to však pro nás obrovská komplikace. Museli bychom přivést plnohodnotnou náhradu, protože by nám najednou odešlo třeba dvacet gólů.

Co Korejci? Počítáte s nimi i dál?

Půl roku jsme je hájili, že si na místní prostředí musí zvyknout, a možná, že to bude trvat ještě déle. Mladý Lee ukázal, že stojí za to na něm pracovat. Naskočil do několika zápasů a rozhodně nezklamal. Svou práci navíc odvedl hlavně v dorostu. U staršího Parka je potřeba počkat, až se úplně uzdraví. Před jarem měl natržené vazy v koleni a pak zase v kotníku. Ale oba budou pokračovat.

Jak vás překvapil pád Táborska se Znojmem?

Je strašně vidět, jak se druhá liga vyrovnává. Každý rok to sleduju a uplynulý ročník byl extrémní. Když si vezmete sestavu Táborska, tak to prostě byl výborný mančaft a podívejte, jak dopadl. Ve Znojmě zase podle mě dojeli na to, že tam měli moc cizinců. Je mi to líto, spadly dobré týmy. I proto říkám, že nechci urážet fotbalového Boha. Po minulé sezoně jsme byli v euforii, ale sedmé místo není žádný propadák.

Zato se zachránila Chrudim, zase budou čtyři derby...

Ač jsme rivalové, tak si myslím, že zvládnutými domácími zápasy se Znojmem (3:1), Prostějovem (2:1), Žižkovem (2:1) nebo teď nedávno s Táborskem, kterému jsme vzali dva body, jsme Chrudimi trošku pomohli. Snažili jsme se.

Co stadion? Vím, že s tím toho ze své pozice asi moc nenaděláte, ale stopka přestavby je pro vás určitě nějaká komplikace.

Jsme zklamaní. Asi nebylo úplně ideální, že jsme se to dozvěděli v průběhu sezony, protože hráči to vnímali a některé to mohlo negativně ovlivnit. Věříme ovšem, že to není konečná, že se to pouze oddálilo, než si politici vyřeší nějaké věci.

Je něco, co jsme ještě nezmínili?

Chtěl bych za letošní sezonu poděkovat všem svým kolegům z realizačního týmu. Samozřejmě i fanouškům, chodí doma, jezdí na výjezdy... Opravdu mě potěšili v domácím zápase proti Hradci, kdy nás povzbuzovali celý zápas, a i to pomohlo k tomu, že jsme mu sebrali body, které mu pak chyběl k baráži. Cítíme sice ještě vůči fanouškům dluh, že jsme Hradec zatím neporazili, ale slibuji, že uděláme všechno, aby se nám to podařilo.