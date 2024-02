Hrál bundesligu i semifinále Evropské ligy. Teď bude Falette bránit v Brně

Před víkendovým začátkem jarní části sezony posílilo brněnské fotbalisty velmi zajímavé jméno. Do druhé ligy míří guinejský obránce Simon Falette, vítěz Německého poháru a semifinalista Evropské ligy s Frankfurtem. Dvaatřicetiletý bývalý reprezentant přišel do Zbrojovky jako volný hráč a podepsal smlouvu do konce ročníku. Pátý tým tabulky to oznámil na klubovém webu.