Penaltová mizérie opět srazila rezervu Sigmy. Krajské derby vítěze nemělo

„Je to luxus, neproměnit tři penalty. Může to být klíčový faktor celé sezony. Ale i větší bombarďáci penalty nedali, věřím, že se najde někdo, kdo na sebe vezme odpovědnost a tíhu okamžiku. Třeba znovu Štěpán Langer, nevěřím, že by nedal i další penaltu,“ povídal Tomáš Janotka, kouč olomouckého béčka, které se i kvůli penaltám krčí s dvěma body za dvě remízy na předposledním místě tabulky.

Na desítku se cítí třeba Jáchym Šíp. Šikovný záložník na pomezí A a B týmu Olomouce včera čtvrthodiny před koncem vyrovnával na konečných 1:1, když precizně za háčky uklidil odražený míč po rohovém kopu.

„Na tréninku penalty moc nezkouším, ale pokud by bylo potřeba, troufnul bych si. S brankou mi určitě vzrostlo sebevědomí, takže bych v tom neviděl problém,“ přemítal dvacetiletý záložník.

Skóre zápasu otevřel po půl hodině hry prostějovský Tomáš Malec. Ve vápně se taktéž dostal k odraženému balonu a precizní volejí nedal Digaňovi šanci. A zatím co před novým ročníkem čekal na gól více než půl roku, teď ve dvou zápasech vstřelil hned tři.

„V létě jsem si vyčistil hlavu. Pracuji furt stejně, je to taky trochu o štěstí, jsem rád, že mi to tam padá a taky, že mi klub a trenéři pořád věřili, i když se mi nedařilo,“ považoval slovenský forvard.

Ve své kariéře zkusil norskou ligu, pobaltské soutěže i italskou sérii C. A taky jednu sezonu za Sigmu. „Je to sice dávno, ale vzájemné zápasy pro mě pořád mají náboj. Bydlím v Olomouci, Sigmě fandím. Teda pokud nehraje proti nám,“ smál se Malec.

Žádná výhra. Musím hrát fotbal, co má koule

Jeho spoluhráči mohli přidat do poločasu druhou branku, ale kapitán Schaffartzik na dobrý míč na zední tyč jen těsně nedosáhl. Sigma sice vstřelila břevno, jinak však v prvním poločase byla jasně horším týmem. „Zápas dvou poločasů, v prvním jsme byli určitě lepší, měli jsme vytěžit více. Ale za výkon po přestávce si myslím, že remíza je spravedlivá,“ uvažoval kouč eskáčka Michal Šmarda.

„Chyběl nám pohyb. Hodně. Stopery jsme nechávali na holičkách, neměli jsme v záloze žádnou nabídku, to jsme potřebovali do druhé půli změnit,“ navázal Janotka.

Trenér olomoucké rezervy Tomáš Janotka během utkání s Prostějovem.

Povedlo se, Sigma byla v druhé půli aktivní, Langer hlavičkou znovu orazítkoval břevno a pak měl jedinečnou možnost vyrovnat, sudí Batík nařídil po faulu na Mikulenku penaltu. Jenže Langer placírkou vysoko přestřelil.

„Nebylo to terénem, trávník byl perfektní, vytrvávajícímu dešti navzdory. Štěpán měl stranu vybranou předem, bavil jsem se s ním o tom. Jenže prostě netrefil,“ prozradil Janotka.

Po čtyřech zápasech ve funkci nového trenéra Sigmy B tak stále čeká na první soutěžní výhru. „Máme méně bodů, než kolik bychom si zasloužili. Ale celé sezona je před námi a zajíci se počítají až po honu. Musíme hrát fotbal, který bude mít koule, drive a energii. Tak, jak B týmy s mladými hráči hrávají,“ nabádal Janotka.

Momentka z utkání druhé ligy mezi olomouckou rezervou a Prostějovem.

Krajské derby mělo dle něj na druholigový zápas nadstandardní úroveň, přesto přilákalo do ochozů žalostný počet diváků – 238. Z čeho byl zaražený i Šmarda. „Jestli to bylo počasím, nevím, ale je to škoda, oba týmy předvedly dobrý fotbal,“ míní kouč eskáčka. Na posledních deset minut poslal na hřiště Patrika Slaměnu, který do Prostějova ze Sigmy B přestoupil v létě.

Zatím však svými výkony příliš nenadchl. „Je teprve začátek, dnes se mu závěr povedl. Musí si to srovnat v hlavě, vím, že očekávání jsou od něj velká. I on je má sám na sebe,“ pravil Šmarda.

Prostějovany čeká další zápas už ve středu. V MOL Cupu vyjíždí na půdu Řepiště. Janotkova družina má zápasové volno až do pondělí, kdy zavítá na půdu Vyškova.