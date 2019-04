Jihlavští fotbalisté mohli soupeře dorazit. Jenže chyběl druhý gól

Vypadalo to přímo báječně. Po páteční ubojované výhře 1:0 v Hradci Králové jihlavští fotbalisté v úterý stejným způsobem vedli také ve Vlašimi a byli blízko tomu, aby ve dvou po sobě jdoucích venkovních zápasech urvali plný počet šesti bodů.



Jenže... V 89. minutě zčistajasna přišla fatální chyba hostující obrany, po které domácí Ondřej Fotr po centru z pravé strany vyrovnal na konečných 1:1.

„Je to nepochopitelné, nerozumím tomu,“ zlobil se trenér FC Vysočina Radim Kučera. „Měli jsme výškovou převahu a hráč, který ani neskáče, hlavičkuje a dá gól,“ kroutil hlavou jihlavský kouč.

„Čtyři body ze dvou venkovních zápasů bereme, ale ve Vlašimi jsme další dva totálně ztratili,“ pokračoval v kritice svých svěřenců Kučera. „Jsme tým, který o něco hraje, má zkušené hráče. A proti Vlašimi, která má mladé, perspektivní mužstvo, bychom to měli zvládnout.“

Favorizovaná Vysočina, jež usiluje o návrat do nejvyšší soutěže, však nečekaně zaváhala. Body přenechala týmu, který na jaře zatím nevyhrál – za to si v sedmém utkání připsal už pátou plichtu.

„Může se stát, že dostanete gól dvě minuty před koncem. Ale v tu chvíli jsme měli vést 2:0, 3:0 nebo 4:0,“ má jasno Kučera. „Šancí na to, abychom vedli o dvě branky, jsme měli dost.“

Zoubelemu schází půlkrok

Po zvýšení náskoku volaly především příležitost Pavla Šulce v 55. minutě nebo deset minut před koncem únik Lukáše Zoubeleho.

„Měli jsme dát na 2:0 a byl by klid,“ připustil Zoubele. „Pak už by se zápas jen dohrával. Jenže jsme to nechali na 1:1 a Vlašim nás jedním centrem potrestala.“ Právě Zoubele neprožívá dobré jaro. Klíčový muž jihlavského podzimu, který v úvodní polovině sezony nasázel sedm gólů (včetně čtyř vítězných), během šesti startů v odvetné části ještě neskóroval.

„Přitom v každém zápase mám nějakou šanci,“ smutní třiatřicetiletý záložník. „Jenže mi to tam nepadá, vždycky mi nějaký ten půlkrok chybí. Potřeboval bych to co nejdříve prolomit.“

Další příležitost bude mít Zoubele na Velikonoční pondělí, kdy Vysočina od 13.30 před kamerami ČT sport hostí Třinec.