Jihlavský střelec Klobása věnoval svůj gól synovi k narozeninám

dnes 12:03

Když mu po minulém zápase s Varnsdorfem všichni předhazovali, že promarnil tři vyložené šance, odpovídal, že to týmu vrátí v Hradci. A svoje slovo skutečně dodržel. Stanislav Klobása byl autorem jediného gólu, který v pátek rozhodl o výhře FC Vysočina 1:0. „Doufal jsem, že by to fakt mohlo vyjít, a povedlo se. Můj syn měl narozeniny, takže bych mu ten gól chtěl dát,“ hlásil pětadvacetiletý rodák z Brandýsa nad Labem.

Rozhodující okamžik nastal v 35. minutě. „Honza Javůrek napálil míč z jedničky, byl to odražený balon. Věděl jsem, že stoprocentně nejsem v ofsajdu, a chtěl jsem něco před brankářem změnit. Zaplať pánbůh, že šel po té původní střele a já ji zatím poslal do protipohybu," popsal svůj gólový zápis Klobása. Tři body získali jihlavští fotbalisté podruhé za sebou. „I když minule proti Varnsdorfu to byl fotbal, kdežto teď šlo zase víc o boj," zmínil rozdíly v obou duelech útočník FC Vysočina. „Myslím, že to nebyl moc koukatelný fotbal, ale pro nás mají tři body cenu zlata," dodal. Vítězstvím na hřišti Východočechů si totiž Jihlava upevnila svoji druhou pozici v tabulce. A právě před Hradcem už má osmibodový náskok. „Pro nás je důležitá každá výhra, ovšem touhle jsme si udělali už docela solidní polštář," pochvaloval si získaný náskok. „Připravili jsme si trochu prostor, abychom si zahráli minimálně baráž o postup do první ligy," doplnil. Potvrdit případnou další výhrou poslední dvě povedená kola může Vysočina už zítra, kdy se představí za asistence televizních kamer na hřišti deváté Vlašimi. „Doufám, že na ty dva zápasy dokážeme navázat," burcoval Klobása.