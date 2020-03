Vzkaz z Julisky: Baráže se nebojíme. Dukla udržela opory a chce výš

Tři pražští zástupci ve Fotbalové národní lize Dukla Praha

Má postupové ambice a po druholigovém podzimu se drží jen o skóre za barážovými pozicemi. V zimě přišla o Davida Douděru, který odešel do Mladé Boleslavi, ale udržela nejlepšího hráče Lukáše Holíka i kapitána Daniela Tetoura. Z Nitry navíc přišel do útoku slovenský mládežnický reprezentant Marek Fábry. Viktoria Žižkov

Velké změny, velké plány. V zimní přestávce klub vystřídal majitele, podnikatel Martin Louda zbavil Viktorku dluhů a rád by ji viděl brzy zpátky v první lize. V ní byl Žižkov naposledy v roce 2012. Slavoj Vyšehrad

Nejskromnější z pražských druholigových mužstev. Po podzimu je dvanáctý, sedm bodů od sestupových pozic. Zápasy hraje na chátrajícím stadionu Evžena Rošického na Strahově.