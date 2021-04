Desátá nula, špička na dohled. Gólman Ústí: Facka na Dukle nás probrala

„Na Dukle nám to nevyšlo, dostali jsme včas facku a hned nás to probralo. A od té doby nám to docela šlape. Jen nedáváme moc gólů, ale myslím, že to se ještě zvedne, máme dost zápasů na to, abychom ukázali, jak jsme silní i v útoku a vyhráli jsme ještě další zápasy,“ říká ústecký brankář Marián Tvrdoň, jenž si v zápase s Vyšehradem připsal neuvěřitelnou desátou nulu v osmnáctém zápase.

„Je to super, ale je to i zásluha kluků vzadu, že dobře bráníme, nedostáváme hloupé góly, odzadu hrajeme bezpečně,“ chválí své spoluhráče.

Tvrdoň už dávno překonal své loňské maximum, kdy vychytal sedm nul. „I letos jsme párkrát dostali třeba tři góly v zápase, ale celkově toho fakt moc neinkasujeme. Ale znovu říkám, je to i zásluha kluků, kteří výborně brání. A když je něco potřeba, tak to zase chytím já,“ říká skromně.

Ve středu si moc nezachytal, přesto cesta za výhrou snadná nebyla. „Věděli jsme, že to nepůjde samo, na hřišti to bylo patrné. Hosté byli nepříjemní, bránili, dokud mohli. Naštěstí jsme to v nastavení urvali,“ oddechl si brankář.

Ve výhru věřil do poslední chvíle. „Bavíme se o tom pořád, že zápas se hraje až do posledního písknutí. A je to jedno, z čeho to spadne, jestli je to standardka, nebo to tam nějak dotlačíme. Nikdo se nebude ptát, že nám to padlo v 90. minutě.“

Zatímco u soupeřů Ústí na jaře dominuje, doma se zatím spíše trápí. Na svém hřišti dvakrát remizovalo, až proti poslednímu Vyšehradu urvalo hubenou výhru.

Momentky z utkání Ústí nad Labem - Vyšehrad.

„Venku na nás není takový tlak, víme, že tam můžeme jen získat. Musíme se doma trošku uklidnit, snažíme se to moc rvát na sílu. Venku umíme být trpělivější, necháváme hrát trošku i soupeře. Tady doma nám každý zaleze a čeká na brejky, takže je to složitější,“ nachází důvody domácího trápení.

Mít čtyři body navíc, co Arma doma ztratila, už by byla druhá těsně za vedoucím Hradcem. „Je zbytečné si říkat, co jsme mohli. Je to prostě takhle, my to tak bereme. Zvládli jsme zase venkovní zápasy s Jihlavou a Chrudimí, teď jsme to potvrdili výhrou s Vyšehradem, takže je to docela dobré. Pro nás je důležité, že zápas co zápas jdeme nahoru. A uvidíme, na co to bude stačit na konci sezony.“