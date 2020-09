Boj o čelo druhé fotbalové ligy: Hradec i Žižkov hájí čistý štít

V sobotu navečer už to minimálně o jednom ze soupeřů nebude platit, pokud zápas, jenž se odehraje na stadionku SK Prosek, skončí nerozhodně, bez bodové ztráty nebude v soutěži už nikdo.

Když už nic jiného, tak to určitě je hit kola, který může napovědět, jak na tom obě mužstva jsou. „Podle tabulkového postavení to ani jinak brát nemůžeme,“ poznamenal kouč hradeckého týmu Zdenko Frťala. Žižkov, jenž letos hraje domácí utkání na Proseku, si zatím počíná suverénně, ve všech třech zápasech vyhrál minimálně o dvě branky.

„Už v minulém ročníku předváděl kvalitní ofenzivní fotbal a měl ambice dostat se do baráže. Před touhle sezonou vhodně posílili, takže na jejím začátku navázali na tu minulou. Vstup zvládli, budou nebezpeční,“ uvědomuje si hradecký kouč.

A Hradec?

Tři zápasy, tři těsné výhry o gól, které ale dodávají sílu a sebevědomí do další části. A také jim přináší zvyšující se podporu fanoušků, což by mohlo platit i o dnešním utkání. „Celý tým jednoznačně vnímá, že podpora fanoušků graduje. S Chrudimí nám dávali energii, abychom zápas zvládli. Diváci nás podporovali celých devadesát minut a všichni jsme za to byli odměněni vítězstvím,“ těší hradeckého trenéra.

Hradec měl na Žižkov vyrazit po středečním pohárovém zápase v Březové, jenomže soupeř s předstihem oznámil, že hrát nechce, protože by tým musel projít testem na covid-19. Hradečtí tak v týdnu nehráli a měli od posledního, pátečního utkání s Chrudimí osmidenní pauzu. Ukončí ji dnes v 16.30, kdy zápas se Žižkovem začíná.