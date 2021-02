Pokorný dvakrát udeřil hlavou. A Baník v poháru splnil povinnost

Což předvedl stoper Pokorný.

„Pokaždé to chceme kopat jinam podle toho, jak se domluvíme,“ uvedl Jakub Pokorný. „O poločase jsme si řekli, že si máme vymezit jeden prostor a Jány (Jánoš) to tam dvakrát poslal a my balon uklidili.“

My? Vždyť hlavičkoval on... „Bylo nás tam více. Ostatní odvedli jinou práci, já jen zakončoval,“ podotkl Pokorný.

„Říkal jsem klukům, že čím déle budeme hrát s nulou, tím víc bude Baník nervóznější a o to více mě mrzí ty dvě standardky. Navíc jsme na ně byli připraveni,“ zmínil třinecký trenér František Straka góly v 67. a 86. minutě.



„Dokázali jsme Baník celkem neutralizovat a po jeho velké šanci v prvním poločase jsme měli utkání dobře našlápnuté.“

Tou příležitostí kouč myslel Zajícovu střelu do tyče, od níž se míč kutálel po brankové čáře, ale Collins ho nedokázal dotlačit do branky.

„Je to o gólech a my tu velkou šanci nedali,“ posteskl si Luboš Kozel. „Soupeř na nás byl velmi dobře takticky připravený. Měl dobrou organizaci hry. Byl nabuzený.“

Ostravští většinu opor šetřili. Ktomu mají zraněné ofenzivní fotbalisty De Azeveda a Kuzmanoviće a také zkušeného obránce Fleišmana. „Postavili jsme hráče, kteří moc nehrávali, takže jsme věděli, že součinnost nemusí být nejlepší. Nicméně jsme věřili, že ve druhé půli rozhodneme, což se podařilo. Cíl jsme splnili,“ řekl Luboš Kozel.



„Měli jsme určité závary. Kdyby prošly nějaké střely, mohlo to být ještě zajímavé, ale klukům nemohu nic vytknout. Vždyť jsme byli poprvé na trávě,“ upozornil František Straka.

Uvítal tudíž, že na počtvrté se utkání přece jen odehrálo?

„Jsem moc rád, že jsme mohli nastoupit a nebýt jako někteří, kteří pohár v nynější pandemii raději skrečovali,“ uvedl František Straka. „Pro mě to byl důležitý ukazatel a hlavně pro kluky, že fotbal na umělce je úplně někde jinde.“

Původně se mělo hrát dvakrát loni na podzim v Třinci, jenže kvůli koronavirové pandemii to nevyšlo. Letos se kluby dohodly, že se utkají v Ostravě, která má připravený stadion. Jenže třetí termín minulý týden zhatily mrazy a nevhodná hrací plocha. Nakonec se utkání hrálo v Ostravě, jenže v tréninkovém areálu Vista.

„Byl jsem překvapený tou hrací plochou, fantastická,“ chválil hřiště František Straka. „Chápu, proč baníkovci nechtěli hrát na Městském stadionu, protože by si to tam asi ještě více rozbili. Přál bych si mít na trénování takový plac.“

Utkání zpoza plotu sledovalo i na čtyři sta fanoušků, kteří potvrdili, jak moc jim fotbal chybí.

„Potěšilo mě, že tentokrát nikdo nekřičel, že já mám to a moje paní tamto...“ usmál se Straka. „Kluci za plotem byli celkem v pohodě až na jednoho, který něco pokřikoval, ale takoví lidé jsou všude stejní. Jinak to bylo fajn.“

Kozel podotkl, že nabádal hráče, že musejí fanoušky dostat na svou stranu výkonem. „Snaha tam byla. Po Pardubicích (2:3) jsme nebyli úplně v pohodě, ale ve druhé půli to už bylo dobré,“ řekl Luboš Kozel. „Diváci v prvním poločase spíš jen koukali, ale ve druhém se už s některými situacemi chytili. Jsem rád, že přišli. Je vidět, že by chtěli na fotbal zase chodit, hrozně bych jim to přál. Mužstvo na jejich podporu bylo zvyklé, potřebujeme je. Bohužel tenhle správný doping nám chybí.“

V osmifinále se Baník utká se Spartou na jejím hřišti. Oficiální termín je 3. března, leč kluby ho zatím nepotvrdily.

„Je to těžký los. Navíc ani ještě nevíme, kdy budeme hrát. Pokud by to bylo hned příští týden, budeme mít hrozně náročný program,“ upozornil Kozel. „Na starších hráčích vidíme, že už toho mají hodně, proto je sužují i zdravotní problémy. Nesmíme je zabít, zátěž se musí rozložit mezi všechny kluky.“