Totální fotbal, chválil kouč úchvatný start Brna proti Vyšehradu

Počáteční smršť útoků režíroval Antonín Růsek. „Přiznám se, že takový úvod jsem nečekal. Prvních deset minut jsme hráli opravdu dobře, byli jsme neustále v pohybu a mohli jsme dát ještě další góly,“ komentoval střelec úvodních dvou branek.

První branku vsítil lobem už po 52 sekundách, druhou hned o pět minut později mezi nohama brankáře. Při třetím gólu pak mladý útočník připravil jasnou pozici pro Jakuba Přichystala. „Naše hra se zjednodušila. Hraju teď výš a cítím se tam líp,“ pochvaloval si Růsek změnu nastolenou koučem Miloslavem Machálkem.

Úvodní brněnskou dominanci odrážela také čísla. V prvních dvaceti minutách držela Zbrojovka míč 72 procent času a na střely vedla 5:0. „Už v týdnu jsem cítil z mužstva sílu. Chtěli jsme dneska být dominantní a hrát totální přímočarý fotbal. Vstup do utkání byl famózní,“ pochvaloval si Machálek.

„Potom se nám ale do hry vloudila bohorovnost, v poločase jsem na to hráče upozorňoval. Povedlo se nám vstoupit do druhé půle opět dobře a kontrolovat hru. Ale mrzí mě, že jsme inkasovali. Ten gól je na pokutu pro Šurala i Sedláka, to říkám otevřeně. A musím říct, že se mi dnes nelíbili střídající hráči, kteří nepřinesli oživení, jaké měli přinést,“ přidal Machálek i svoji typickou kritiku.

Zbrojovka pod jeho vedením oba domácí zápasy zvládla suverénně. „Doma si věříme o něco víc než venku, protože na Žižkově jsme bůhvíjaký výkon nepředvedli. Je to asi otázka soupeře a hlav, dnes už jsme vypadali takoví čistší a víc jsme si dovolili,“ podotkl Machálek.