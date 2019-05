Kouč Šustr: Výhra nad Hradcem neznamená, že to teď budeme mít lehčí

„Ale to neznamená, že to teď budeme mít o něco lehčí,“ upozornil brněnský trenér Pavel Šustr. „Jsme rádi, že jsme zvládli klíčové utkání, ale ulevíme si až po posledním zápase,“ doplnil obránce Lukáš Vraštil.

Odpracováno ještě Zbrojovka zdaleka nemá, v úterý ovšem zvládla nesmírně důležitou část své šichty. Domácí duel s rivalem v boji o postup přitom nerozehrála vůbec dobře. „Naším záměrem bylo trošku překvapit soupeře jiným rozestavením a způsobem hry. Ale spíš jsme tím překvapili sami sebe,“ přiznal Šustr.

Zatímco Brňané se herně trápili, Hradec měl slušné šance. Ale chvíli před přestávkou jej potopil moment, který se nevidí ani na okresním přeboru. Brankář Radim Ottmar při vybíhání pro neškodný nákop uklouzl a Peteru Štepanovskému stačilo doklepnout míč do opuštěné brány. „Míč se svezl po trávě rychleji, než jsem čekal. Po odskoku jsem v reakci podklouzl a už jsem na to nedosáhl. Byla to hrozná chyba,“ posteskl si Ottmar.

Vzápětí šli hosté po vyloučení obránce Jakuba Martince do deseti a Zbrojovka pak hru proti oslabenému soupeři kontrolovala. „Mohli jsme být trošičku víc na míči, ale do ničeho výraznějšího jsme je nepustili, takže jsme to zvládli dobře,“ liboval si Vraštil. Brňané nedostali gól už třikrát po sobě. „Defenziva nám celkem funguje a jsme schopni zápas dobře odpracovat. Nedostat branku je plus, tým je pak vždycky jistější,“ pochvaluje si Šustr.

O gólovou produkci se pak na jaře stará zejména Štepanovský, který v úterý vstřelil i druhý gól, když po pěkné kombinaci uklidil míč znovu do prázdné brány. „Kluci už se mi smějí, že jsem štístko, ale prostě jsem tam, kde mám být. Předchozí rok v Karviné jsem gól nedal, tady až na konci podzimu. Ale jak mi to tam padlo, tak se mě to drží,“ líčí slovenský záložník.

Aby Brňané nově nabytou pozici udrželi, neměli by v posledních třech duelech zaváhat. Co s nimi udělá tlak? „Ten je tu celou dobu,“ opáčil kouč.