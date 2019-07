Dáváme si přihrávky, které na hřiště nepatří, láteří brněnský kouč Šustr

A špatně jeho celek skutečně hrál, což neskrýval ani sám kouč. „Nemůžu to hodnotit jinak než negativně. Až na pár světlých výjimek jsme se nedostali do hry, nedokázali jsme ji zrychlit, byla tam spousta nepřesností, ztrát, prohrané souboje,“ jmenoval Šustr zápory.

Přitom lepší začátek si Zbrojovka ani představit nemohla, už v 6. minutě ji Magera suverénně proměněnou penaltou postrčil do vedení. „To by nás mělo nakopnout a uklidnit, ale bohužel Pardubice nás přehrávaly kombinační hrou a my jsme byli pokaždé daleko od jejich hráčů. Nechodili jsme do osobních soubojů, a když jdeme napadat, tak napadáme po jednom, ne všichni dohromady. Takhle nás vybaguje každé mužstvo. Nebyl to zápas hodný hráčů Zbrojovky,“ láteřil Magera.

Hosté už v 17. minutě vyrovnali, od té doby sledovali diváci velkou brněnskou křeč. Hráči v červeném zpomalovali hru kostrbatou rozehrávkou a proti pozornému soupeři nedokázali nic vymyslet. Po přestávce sice předvedli pár nadějných pasáží, ale pokaždé se znovu začali utápět v neefektivních spirálách (většinou nepřesných) přihrávek.

„Sami jsme si řekli, že to zjednodušíme, ale pořád to nebylo ono, a několikrát jsme si zbytečně přihrávali vzadu místo toho, abychom kopli balon dopředu a bojovali o něj. Když jsme to zjednodušili, tak příležitosti byly a chytli se i lidi, jinak jsme si je moc na svou stranu nepřiklonili,“ byl si vědom Magera.

Po úvodní remíze 2:2 ve Vlašimi mluvil brněnský trenér o ustrašenosti svých hráčů. A podobně bázlivě působili také v pátek. „Je to pravděpodobně tím, že na chlapcích leží velká tíha zodpovědnosti. V momentě, kdy se soupeř zvedne, nejsme dost silní, abychom ho dokázali zatlačit ještě víc. Nedokážeme to uhrát svým sebevědomím,“ posteskl si Šustr.

V tréninku prý pozoruje úplně jiný celek, Zbrojovce parádně vyšla také příprava. „Věci nějak fungují, pak přijde zápas a v momentě zádrhelu se to rozsype. V obraně se dostáváme do situací, kdy strašně pomalu reagujeme. Zakládání útoku je kostrbaté a když soupeř začne napadat, chybí nám lehkost a jednoduchost. Pak si dáváme přihrávky, které na hřiště vůbec nepatří,“ prohlásil Šustr.