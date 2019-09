Hattrick! Vlkanovu vynesl mezi kanonýry

V duelu s Jihlavou totiž Hradečtí dlouho hledali tu správnou herní pohodu a soupeř si vypracovával víc šancí. Nebylo mu to ale nic platné, čtyřikrát inkasoval a prohrál, když Vlkanova k tomu přispěl pestrým seznamem úspěšného zakončení.

Nejprve totiž v prvním poločase bezpečně proměnil penaltu, poté za stavu 2:1 dal gól hlavou, aby v samém závěru, za stavu 3:2, ukázal své rychlostní kvality, díky kterým byl u míče dřív než brankář soupeře a stačil ho krásným lobem překonat.

„Poslední hattrick jsem dal snad někdy v dorostu,“ komentoval své střelecké představení fotbalista, jenž se třemi zásahy propracoval mezi kanonýry soutěže, se šesti brankami ztrácí jedinou branku na jihlavského Klobásu, který dal shodou okolností svůj sedmý gól sezony právě v Hradci.

Vlkanova na sebe nejprve vzal zodpovědnost na začátku zápasu, kdy se za stavu 0:1 postavil k pokutovému kopu. Střelou doprostřed branky vyrovnal. „Penalta nám hodně pomohla, protože první poločas od nás byl hodně špatný. Vůbec jsme se nedostali do hry, nic nám nevycházelo, báli jsme se, neměli jsme míč. Jihlava nás přehrávala, ale naštěstí dala jen jeden gól,“ komentoval první půli.

Po přestávce nejprve poslal Hradec do vedení Prekop po centru Urmy a po něm právě Vlkanova využil další podobnou Urmovu nabídku, tentokrát hlavou.

„Den před zápasem jsme měli trénink a já z každého takového centru hlavou gól dal. Všichni mi pak říkali, že slavili, už když viděli, jak míč letí na mě, protože věděli, že to nějak do branky uklidím. A spadlo to přesně za háčky,“ popisoval Vlkanova svůj druhý zápas v utkání s Jihlavou.

V závěru přidal třetí a Hradec mohl začít slavit tři body i přesto, že soupeř působil na hřišti lepším dojmem. „Týmy, co chtějí hrát nahoře, musejí výhru ubojovat i tehdy, když se jim nedaří a jsou horší. Nám se to povedlo,“ uvedl hradecký kanonýr.