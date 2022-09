Na svou šanci jsem čekala dlouho, ale vyplatilo se, říká zámecká paní

Vystudovala finanční management. Tedy něco, co bylo zcela odlišné od jejích kreativních nápadů. „Ale bavila mě matematika a měla jsem představu, že budu jednou pracovat ve financích a vydělávat dost peněz, abych se mohla postarat o celou rodinu,“ vzpomíná Markéta Hansen.

První pracovní zkušenosti získala už na škole, bylo to lepení etiket na produkty ve skladu a administrativní výpomoc. Po vysoké pracovala v renomované auditorské společnosti.

Kdy a proč jste se rozhodla pro vlastní podnikání? Omrzela vás práce v nadnárodní společnosti?

Mně práce bavila, byla sice poměrně časově náročná, ale měli jsme skvělý tým. A díky činnosti na různých projektech byla i rozmanitá.

Zhruba před 12 lety jsme byli na teambuildingu na zámku na Šumavě. A mně to nadchlo. Když jsem viděla, jak tam mladý pár hospodaří a stará se o své hosty, tak se mi představa podobného projektu moc líbila. Místo, kam lidé přijedou, odpočinou si, dobijí baterky a odjedou spokojeně domů. Místo, kde načerpají nové nápady. Místo, kde stráví čas s rodinou a přáteli.

Ono ale asi není jednoduché koupit zámek?

To máte pravdu. Po čase jsme tuto ideu úplně opustili. Až v době covidu manžel objevil inzerát na prodej zámečku v Trnové. Docela vtipné je, že nedaleko bydlíme. Mezi kostelem a zámeckým parkem léta na podzim sbíráme kaštany. Že je tam zámeček, jsem si nikdy nevšimla, kvůli vyšším zdem a vzrostlým stromům nebyl vidět. Domluvili jsme si prohlídku, v hlavním sále na nás dýchlo kouzlo zámku a my si jej okamžitě zamilovali.

V jakém stavu zámek byl? Čekalo vás nejspíš hodně práce?

V roce 2006 byl zámek zásadně zrekonstruován, tehdy z ruiny. Původně jsme si mysleli, že provedeme nejnutnější kosmetické úpravy. Postupně jsme však zjišťovali, co vše je třeba opravit, aby prostor mohl být využíván a dodával komfort, který bychom očekávali. Často jsme narazili na problémy, se kterými jsme nepočítali. Když jsme například vyměňovali podlahu, narazili jsme na špatně udělaný podklad a najednou z toho bylo mnohem více prací. Fasáda špatně vysychala. Na zámku nebylo nouzové osvětlení, které bylo podle zprávy od hasičů třeba pro provoz doplnit.

V zámku je restaurace a kuchyň. Je tedy nutné dodržet i hygienické předpisy. A nejspíš se k rekonstrukci vyjadřují památkáři?

S kuchyní bylo opravdu hodně práce. Nebyla zde profesionální kuchyň, kterou jsme pro naši vizi potřebovali, v kuchyni nebyla vzduchotechnika, žádné profesionální vybavení, nebyl zpracován Haccap pro její provoz.

S památkáři jsme jednali především ohledně parkoviště, které jsme budovali vedle zámecké zahrady. Protože i tato část pozemku je kulturní památkou, i na parkovišti bylo třeba doporučení památkářů dbát. Nebylo možné zbudovat běžné parkoviště s asfaltem, protože by to dobově neodpovídalo. Nebylo možné zřídit záhony s travinami, které jsem chtěla mezi parkovacími místy. Do budoucna chceme dosázet stromy, i zde víme, jaké by měly být, až je budeme sázet.

Za jak dlouho se vám podařilo provoz otevřít?

Opravy a renovace prostor nám trvaly 6 měsíců. Klíče jsme dostali v prosinci 2020, v lednu začali s renovací a v červnu 2021 jsme na zámečku měli první svatbu. Ještě den před svatbou manžel vyzvedával v Teplicích hlavní desku pro koupelnu ve svatebním apartmá a do noci ji instaloval. My všichni jsme do rána dělali mnoho menších úprav a věšeli poslední obrazy. Svatba byla objednaná, takže jsme to stihnout museli. Ale byla to celkem jízda.

Svatba dopadla dobře, takže jste si oddechli?

Jak se to vezme. Když se nám podařilo zdárně dokončit všechnu realizaci a mysleli jsme si, že bude lépe, mnohem více práce přibylo. Najednou byl zámek, vše hotovo, ale nikdo nevěděl, že zámek existuje. Bylo potřeba mít dostatek personálu a otevřít.

Před námi byl tak velmi náročný úkol, a to zajistit, aby lidé věděli, že existuje Trnová a aby začali do restaurace a hotelu chodit. Navíc kromě každodenní práce s personálem, s hosty, s jejich hledáním, jsme na podzim opět čelili omezením kvůli covidu, a tak jsme se snažili přicházet s možnými nápady, jak přežít.

Přežili jste, dnes se vám daří, kolik máte například zaměstnanců?

V současné době máme 10 zaměstnanců, 4 externí, brigádníky a nás. Já se starám o běžný provoz a s manželem pak spolu řešíme zásadnější rozhodnutí týkající se zámečku.

Rekonstrukci a rozjezd Chateau Trnová jste financovali z vlastních zdrojů. Už se vám investice vrátila?

Kompletní renovace prostor byla finančně značně nákladná, stejně tak náklady na rozjezd a nynější provoz jsou vysoké. Aby se investice vrátila, to nás čeká ještě dlouhá cesta.

Nelitujete svého rozhodnutí?

Rozhodnutí nelituji. Ano, občas mám slabou chvilku, kdy bych vše nejraději pověsila na hřebík, ale pak se zas uklidním, rozdýchám a jedeme dál. Je to náročné, člověk si neumí představit, co ho čeká a kolik práce provoz restaurace a hotelu přináší. Splnila jsem si však jeden ze svých snů a spokojení klienti mě nabíjí energií.

Co máte v plánu pro další sezonu a roky?

Rádi bychom pořádali více kulturních akcí, koncerty, vernisáže, přednášky a líbilo by se nám také pořádání svátečních trhů, ať už vánočních nebo velikonočních. Od 1.října začínáme také s novým konceptem pro business obědy.