Covid-19 ve firmě? Není čas čekat. Někde ale pozitivní nález zamlžují

Velké a nadnárodní společnosti mají oproti menším firmám předstih. Na epidemii uvnitř podniku jsou připravené už roky.

„Jako globální společnost kotovaná na burze musíme mít vypracované krizové scénáře. V nedávné době jsme je již několikrát aktualizovali, například na začátku epidemie ptačí chřipky, SARS nebo pro případ povodní v Praze. Máme zpracovaná i pravidla fungování, aby se ohniskem epidemie covid-19 nemohla stát naše společnost. Jsou to jednak hygienická nařízení, ale také omezení počtu lidí a jejich vzájemných kontaktů na každém pracovišti,“ říká Jiří Halbrštát z personální agentury ManpowerGroup.

V pěti krocích tak například reagují na nákazu v české společnosti mezinárodního koncernu Schindler, prodejce eskalátorů a výtahů. Zprávu o nemoci dostane nejdříve kolega, který má na starosti bezpečnost. Ten s manažerem daného oddělení analyzuje pohyb a kontakt zaměstnance ve firmě.

Podle typu pozice a zdravotního stavu se následně posílají lidé na home office nebo k lékaři, na vyžádání dostane kontakty i hygiena. „Dále sledujeme, kdo je v jaké fázi. Teď zrovna máme tři případy s příznaky, kteří čekají na testy – dnes, zítra a pozítří,“ říká Štěpánka Zdvořáková, personální ředitelky firmy Schindler.

Podle Zdvořákové se o nákaze ve firmě mluví otevřeně, manažeři dostanou informace z pravidelného celofiremního reportu.

Zatloukat, nebo přiznat?

Méně sdílné jsou v některých případech firmy ke svým dodavatelům či klientům.

„Někteří nás upozornili zcela transparentně, jiní mlžili a od některých jsme se vůbec nic nedozvěděli. Opravdu záleží na společnosti, ale s postupem času mám pocit, že se více mlží a v případě pozitivních nálezů pravda spíše zamlčuje. Není pro firmy ekonomicky výhodné křičet do světa ‚hej, my jsme pozitivní‘. Navíc spousta lidí začala být proti negativním zprávám okolo covidu zcela imunní,“ míní František Boudný z personální společnosti Předvýběr.cz.

Podobný pohled má i Jiří Halbrštát z ManpowerGroup: „V praxi se firmy navzájem informují o koronaviru minimálně, pouze snad v případě, kdy byl jejich zaměstnanec významně přítomen na pracovišti klienta. Jinak většina firem spoléhá na trasování pohybu lidí hygienickou stanicí, jež by měla informovat lidi a firmy, kteří přišli do kontaktu s nakaženým.“

Citlivé jsou na tato sdělení především menší firmy, které může nákaza dvou tří lidí najednou zcela vyřadit z provozu.

„Tím, že bych dělal, že to není problém, nebo to neřešil, bych naprosto zbytečně poškozoval partnery, zákazníky, přátele zaměstnanců. Asi bych nechtěl, aby někdo z mých zákazníků či dodavatelů zatloukal, a pak se nákaza raketově rozšířila do mé firmy a odtud na další a tak dále,“ vysvětluje Jan Skovajsa, spolumajitel firmy myTimi, která pomáhá s podnikáním malým a středním firmám.

Čím menší podnik, tím podle něj musí reagovat pružněji. Tak jak to nyní dělají sami. „Zaměstnanci musí mít jasno v tom, co bude. U nás jsme reagovali okamžitě a zaměstnance jsme obeznámili se situací. Všem jsme doporučili nechat se otestovat na koronavirus, pochopitelně na náklady firmy. Následovat bude karanténa, s ní i home office,“ popisuje Jan Skovajsa.

Kdo má peška?

V menších provozovnách, kde se všichni znají, tak spíše než na detailní pandemické postupy spoléhají majitelé na přátelské vztahy a s tím spojenou vzájemnou důvěru.

„U nás jsme otevření, zatím jsme nenarazili na komplikace. Kdyby někdo měl pochybnosti, tak si dáme vědět, a zůstane doma. Věřím kolegům,“ podotýká Jaroslav Štěpán z Intrastateu.com.

Na zodpovědnost ale spoléhají i větší podniky, koneckonců nic jiného jim ani nezbývá. „Například se nám stalo, že tým jednoho z dodavatelů nemohl přijít na výběrové řízení osobně, protože byl v dobrovolné karanténě. Tuto situaci jsme vyřešili jednoduše prezentací online,“ poznamenává Tereza Knířová ze Sodexo Benefity.

Všeobecně se ve firmách bojuje s koronavirem podobně jako na veřejných místech – pravidelnou dezinfekcí, rouškami, odstupy. Leckde ale mají o něco navíc. „Zaměstnanci mohou využít službu uLékaře.cz, kde mohou konzultovat své zdravotní potíže nejen související s covidem. Na speciální telefonické lince také poskytujeme zdarma psychologickou pomoc pro všechny, kteří potřebují podporu v tomto směru,“ dodává Tereza Knířová.

Covid se vrací

Kdo může, toho podnik nechává pracovat z domova. „Již v průběhu jarního lockdownu byli naši kolegové preventivně na home office, aby neriskovali nákazu v hromadné dopravě. Stejný přístup vyžíváme i nyní,“ říká Pavel Makovský, předseda správní rady společnosti EDU Effective, která se zbývá online vzděláváním.

Přes všechna opatření přibývá firem, kde se koronavirus objevil. Někde jednou, jinde už řeší nákazu potřetí. „Poprvé jsme měli případ hned v březnu – kolegova manželka měla covid. V izolaci v té době byla celá republika včetně naší firmy. Tím se vše pro nás vyřešilo. Podruhé onemocněli kolegové v době své dovolené. Nepřišli s námi do styku. Zůstali doma v karanténě. Potřetí – nedávno – onemocněl kolega, se kterým jsme se potkávali v kanceláři. Ne však intenzivně a ne na vzdálenost kratší než 1,5 metru a déle než 15 minut. Podle krajské hygieny v Praze jsem neměli dělat žádná opatření. Přesto jsme se všichni nechali, na náklady firmy, otestovat. Všichni negativní. Zůstali jsme z vlastní vůle pět dní doma na home office. Poté jsme se vrátili zpět do práce. Pozitivní kolega se vrátil po 10 dnech karantény,“ popisuje František Boudný ze společnosti Předvýběr.cz.