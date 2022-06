Sbírání známek: výjimečný koníček i atraktivní investice

V současné době se o investování do známek a tím i sběratelství zajímá stále více investorů, včetně úplných začátečníků. S jak velkou částí volných prostředků byste jim doporučil pracovat?

Odborníci doporučují investovat do filatelie v rámci diverzifikace rizika kolem deseti procent ze svých volných vlastních prostředků.

A kdybychom se měli bavit o konkrétní sumě, s níž je na začátku potřeba kalkulovat?

Začínající sběratel by měl mít připravenou částku v řádu desetitisíců korun, a to v případě zájmu o koupi dobrých známek, které se vyskytují ve větším počtu, nicméně jsou rychle likvidní s postupným růstovým potenciálem. V případě, že má zájemce apetit nakupovat známky s vyšší přidanou hodnotou, tedy známky s certifikací, dohledatelností původních významných vlastníků, a které se na celosvětovém trhu vyskytují v malém počtu, pak musí mít připraveny částku řádově ve statisících.

Jinými slovy, aby začátečník mohl nakoupit známky, které mají hodnotu a nějaký další potenciál růstu, musí o nich už něco vědět…

To zcela bezpochyby. Jinak by se mohl dost spálit. Pokud tedy nemá budoucí sběratel nebo investor dostatek informací, je určitě dobré se poradit u odborníků. Není to žádná ostuda. V zásadě je to stejné, jako když jdete pro informaci do banky nebo do jiné instituce. Informace a doporučení jsou bez jakýchkoliv závazků a zpravidla bezplatné.

Jsou ještě další možnosti?

Určitě. Je možné navštívit velké aukční domy, které s filatelistickým materiálem obchodují a které disponují vlastními erudovanými odborníky. Je možné navštívit i renovované obchodníky nebo soudní znalce v této oblasti, případně kontaktovat také filatelistické kluby, jako je například Prestige Philately Club Prague, kde vám rovněž velmi rádi a ochotně poradí. Dobrá rada nic nestojí, pouze váš čas. A ten za to stojí.

Petr Sobotka · Podnikatel a generální ředitel společnosti 4ages. · V minulosti dlouho pracoval u British American Tobacco na vysokých manažerských pozicích. · Sbírání známek bylo vždy jeho koníčkem, už od klukovských let. · Od roku 1981 začal známky sbírat aktivněji se zaměřením se na ty nejdostupnější v našem regionu. Ne vždy však bylo jednoduché sbírku doplnit o zajímavé exempláře, hlavně pak z období protektorátu a první republiky. Kvalitních známek bylo v oběhu velice málo, řada sběratelů je prodávat nechtěla a žádné velké aukce neexistovaly, známky se spíše směňovaly v rámci filatelistických setkání. · Po roce 1989 se trh s filatelistickým materiálem začíná oživovat, a to i směrem ke sbírání známek celosvětově známých. To byla chvíle, kdy přehodnotil své sběratelské zaměření a od roku 2001 se začal zaměřovat na zajímavé, likvidní známky z celého světa. · V současné době patří mezi jeho sběratelské zájmy hlavně tzv. klasické období a rarity z tohoto období. Zajímá se o známky, které se vyskytují na trzích v menším počtu, hlavně pak z oblastí bývalých britských kolonií, ale i na speciality z Asie nebo USA. · V roce 2018 se stal členem Prestige Philately Club Prague.

Co se od takových odborníků může člověk dovědět?

Dozvíte se hodně zajímavých informací z oboru filatelie, včetně kategorizace známek, jejich cenové relace či současné investiční trendy. Ale hlavně se tak při prvních investicích do známek můžete vyhnout velkým komplikacím a zklamáním.

Co mám jako začátečník nakupovat?

Otázka, co má začátečník nakupovat je vždy spojená s vyváženou mírou rizika, kterou chce či je ochoten sběratel podstoupit. Samozřejmě také s výší finančního obnosu, kterou chce do sbírání známek v počátku investovat. Záleží i na tom, jaká jsou jeho očekávání.

Můžete dát i nějaký konkrétnější tip?

Mezi první investice do známek začínajícího sběratele či investora lze zařadit určitě známější regionální či lokální známky. V našem případě se jedná o významnější známky z období Rakouska-Uherska či tzv. „První republiky – ČSR I.“, které jsou u nás stále velmi oblíbené, rychle likvidní, a o kterých bylo vydáno i hodně odborných publikací k nastudování. Toto portfolio je pak možné doplňovat známkami významnějšího charakteru, například z oblastí bývalých britských kolonií.

Jak se vlastně určuje hodnota známek?

Tak jako i jiné sběratelské obory, tak i filatelie má od 19. století své katalogy a přehledy vývoje známek na trhu, které vydávají velké renovované aukční domy či společnosti, jež dlouhodobě monitorují ceny a trendy na filatelistickém trhu.

Ceny jsou dle regionality určovány v různých celosvětově významných měnách. Cena v katalogu je ale pouze jeden z faktorů, který předurčuje cenu či cenové rozpětí známek. Klíčovou hodnotu známek pak stanoví hlavně trh, tedy momentální nabídka a poptávka.

Co je přitom určující?

Každá známka je specifická. V současné době se u známek hodnotí několik klíčových hledisek – destinace, početnost kusů na trhu, barevnost, zda má známka lep, zda je razítkovaná či nikoliv, kvalita střihu či zoubkování. Přidanou hodnotou pak může být to, zda je známka na výstřižku, nebo kdo byl jejím vlastníkem historicky, případně zda je certifikovaná.

Jsou známky dobrým uchovatelem hodnoty peněz?

Jak historická data, tak i současný vývoj dává řadě odborníků za pravdu, že filatelie patří do oblasti alternativních investic, které jsou ve značné míře cenově stabilní, bez velkých výkyvů. Cenový růst známek podle vzácnosti je ale různý, což vyplývá i ze srovnání cenových indexů na mezinárodních úrovních.

Jakého zhodnocení v průměru dosahují?

V průměru je vidět růstový trend kolem osmi procent meziročně. V současné době při stále zvyšující se inflaci a rozkolísané ekonomice je možné zaznamenat růst vybraných raritních položek i o více jak 20 procent. Toto je dáno i tím, že řada investorů hledá bezrizikové přístavy pro své investice, což filatelie a známky umí nabídnout.

Jaký investiční horizont byste u známek doporučil?

Podobně jako u jiných investic je i u známek potřeba počítat spíše se střednědobým horizontem investice, tedy řádově tři až pět let. Při současné vysoké poptávce po známkách se může jednat o velice zajímavé zhodnocení, i v desítkách procent.

Kde by měl zájemce známky nakupovat, aby se nespálil?

Pokud chce mít sběratel jistotu, je dobré nakupovat známky u renovovaných odborníků a v aukčních domech, kde je možné si známky fyzicky prohlédnout i s případným komentářem odborníka.

Jak takové aukce fungují v praxi?

Aukci známek může pořádat aukční dům s patřičnou licencí a odborným zázemím. Termíny aukcí se vyhlašují s předstihem. V praxi je to minimálně dva až tři měsíce před termínem konání aukce. Případní zájemci o koupi známek mají tak dostatek času, aby si exponáty prohlédli i osobně. Aukční dům garantuje pravost nabízeného materiálu, originalita nabízených známek by zde měla být ověřená odborníky. Nicméně i zde je reklamace vždy možná.

A samotný průběh aukce?

Pokud má sběratel zájem se aukce zúčastnit, musí se u aukčního domu zaregistrovat. V den konání aukce může dražit buď osobně, přímo v místě konání aukce, případně po internetu nebo formou písemného příkazu, či pomocí zvoleného aukčního agenta. Obvykle do sedmi dnů od ukončení aukce pak musí proběhnout platba, a to na základě připravené fakturace či daňového dokladu. Teprve pak je možné si převzít vydražené položky.

Platí se také nějaká provize aukčnímu domu?

Ano, při nákupu známek přes aukční dům je nutné počítat s aukčními nákupními provizemi. Jejich výše se liší, obvykle provize začínají na minimálně 17 procentech z hodnoty nákupní ceny vydražené položky.

Bývají aukce zaměřené čistě jen na známky, nebo se tam draží i další sběratelské předměty?

Platí obojí. Vzhledem k velkému zájmu sběratelů a investorů jsou dnes aukce rozděleny na specializované a smíšené. Smíšená aukce jsou rozděleny do tematických okruhů. Je zde tak možné zakoupit nejen známky a filatelistické rarity, ale například také mince, bankovky, autografy, pohledy nebo i jiné zajímavé historické i současné artefakty.

Vedle aukčních domů probíhají aukce také na aukčních webových portálech. Jak fungují ty?

Na aukčních webových portálech, ať již specializovaných nebo nespecializovaných, může sběratel či investor nakupovat po registraci do příslušného portálu. Tyto aukce probíhají nepřetržitě a je možné se k nim přidat kdykoliv. Zájemce si zde dražší sám za sebe, bez možnosti jiné alternativy. Platby za nakoupené známky zde probíhají po ukončení aukce řádově v hodinách nebo okamžitě.

Oproti aukčním domům zde bude složitější prokazování originality známek a fyzické prověření nabízené aukční položky, což může mít vliv na případné reklamace, pokud by se objevily pochybnosti o pravosti nebo kvalitě zakoupené známky.

Časem může dojít naopak na prodej známek. Jak rychle je možné známky v případě potřeby prodat?

Likvidita známek je různá, a to v závislosti na poptávce a významnosti známky samotné. Kvalitní a výjimečné známky lze díky vysoké poptávce prodat řádově do několika hodin, a to v případě přímého osobního prodeje. Pokud bychom k prodeji chtěli využít aukčního domu nebo webového aukčního portálu, pak je to otázka několika dní. I zde je však nutné počítat s aukčními poplatky jako při nákupu.