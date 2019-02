Rostoucí zájem o nájemní bydlení tlačí ceny nahoru, někde až o tisíce

Poptávka po nájemních bytech silně převyšuje nabídku, zejména ve velkých městech. Zájem o ně roste hlavně v posledních třech letech, a to kvůli stále vyšším cenám nemovitostí. Tento trend se ještě posílil po 1. říjnu 2018, kdy začaly na základě doporučení České národní banky platit přísnější podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů. To vše žene nájmy nahoru.

„V průměru nájmy za posledních pět let vyrostly o 40 procent, zatímco mzdy o 27 procent,“ říká Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz. Nejvíce poptávané jsou v současnosti malé byty 1+kk (1+1) nebo 2+kk (2+1), které tvoří téměř 75 procent všech zobrazených pronájmů bytů na Reality.iDnes.cz.

Největší sháňka je samozřejmě po těch levnějších. „Narážíme tak na široce rozevřené nůžky, hlavně ve velkých městech. Zatímco nabídkové ceny například v Praze hravě přesahují 20 tisíc korun, nejčastěji poptávané jsou na úrovni 12 tisíc korun,“ přibližuje realitu Makovský.

Nejhorší je situace v Praze

S největším nedostatkem bytů se potýká právě metropole, kam se za prací stěhuje stále více lidí. „Zvláště u cenově dostupných pronájmů je o byty doslova boj. A pokud se zájemce nedostaví na první možný termín prohlídky, tak mu pravděpodobně byt uteče,“ říká Barbora Merknerová z Century 21 Ruby.

Stejné zkušenosti mají i další realitní kanceláře. „Stejný byt, který byl v nabídce před rokem a zrealizování jeho nájmu trvalo několik týdnů, se dá dnes bez problémů pronajmout za cenu o deset procent vyšší, a to během týdne až dvou,“ konstatuje Kristýna Řezáčová z Re/max Anděl. „Větší byty, tedy 3+1, 4+1, 5+1 se pronajímají o něco déle, podle našich zkušeností spíše do dvou měsíců,“ dodává Ondřej Mašín z Bidli Reality.

O pronájem se soutěží

V nejednom případě se na cenově zajímavý byt v dobré lokalitě ozve i třicet zájemců. A to se promítá do podmínek pronájmů. „Zatímco dříve poptávající řešili ohledně bytu i drobnosti, případně ho chtěli od majitele třeba dovybavit, dnes jsou rádi, že se majitel rozhodl právě pro ně a vybavení si řeší sami,“ vysvětluje Merknerová.

Někdy přitom musí potenciální nájemník doslova projít výběrovým řízením. „Majitel se rozhodne, zda bude preferovat například zájemce, kteří mají stabilní práci, zájem na dlouhodobém bydlení, nebo preferují jiná kritéria a seznam si cíleně omezí,“ popisuje Jan Zachystal z RE/MAX Alfa.

Není výjimkou, že požadují různé garance, například reference od zaměstnavatele, ale třeba i výpis z bankovního konta či z registru neplatičů. Snaží se tak filtrovat potenciálně problematické nájemníky.

Cena hraje prim

Silný převis poptávky nad nabídkou se samozřejmě promítá do cen. Podle údajů M&M Reality se běžné nájemné v pražském panelovém bytě 2+kk s rozlohou necelých 50 metrů čtverečních od roku 2015, kdy se pohybovalo okolo 9 500 korun, vyhouplo k dnešní horní hranici až na 15 tisíc korun. Samozřejmě plus služby.

Přesto realitní kanceláře předpokládají, že půjdou znovu o něco výš. „Pro rok 2019 očekáváme, že vzhledem k nedostatku bytů na trhu a stálému zájmu lidí bydlet v Praze trh nájemního bydlení projde ještě dalším růstem cen,“ říká Goran Andonov z Maxima Reality.

Pod vlivem tohoto trendu roste poptávka po bytech k pronájmu i ve městech a obcích v okolí Prahy.

Nájmy letí nahoru i v Brně a okolí

V podstatě totožná je situace také v moravské metropoli. Podle statistik M&M Reality se běžné nájemné v brněnském panelovém bytě 2+kk (50 m2) zvedlo z 9 tisíc korun v roce 2015 na současných až 13 tisíc korun. A právě to je hranice, kterou je většina lidí schopna platit.

„S dalším zdražováním lze tedy očekávat, že se bude zvyšovat počet nájemníků v konkrétních bytech, popřípadě zmenšovat rozloha poptávaných bytů,“ myslí si Jarmila Odehnalová z brněnské pobočky M&M Reality. Doplňuje, že již nyní zaznamenávají sílící trend spolubydlení, kdy například tři lidé pracující v Brně poptávají byt 3+1 s měsíčním nájmem do 15 tisíc korun, což bylo dříve typické spíše pro studenty.

A stejně jako v Praze se i zde přelévá zájem o nájemní bydlení také do okolních měst, z nichž je dobrá dopravní dostupnost do Brna. V kurzu tak jsou například Ivančice, odkud je to autem do Brna zhruba 20 minut. Navíc je to jeden z mála směrů, kde se v dopravě netvoří kolony.

Nájemné ve městě kvůli tomuto trendu za poslední tři roky vzrostlo skutečně výrazně, a to především u malých bytů, které jsou nejžádanější. „Měsíční nájemné v bytech 1+1, které se před třemi roky pohybovalo okolo pět tisíc korun, se nyní vyšplhalo na osm až devět tisíc korun,“ popisuje Petr Furch z pobočky M&M Reality v Ivančicích. U bytů 2+kk se za stejné období jde o nárůst ze sedmi tisíc na dnešních 10,5 až jedenáct tisíc korun.

Jinde není růst tak strmý

Nájemné zdražovalo i dalších v městech, velkých i těch menších. Nešlo však o tak strmý nárůst jako v těch dvou největších. Pro představu, například v Ostravě se průměrný nájem v bytě 2+kk v roce 2015 pohyboval v rozmezí od 7 500 do 8 000 korun, dnes je to 8 500 až 9 000 korun. Také byty 3+kk podražily z 8 500 až 9 500 korun zhruba o tisícovku měsíčně. „V tomto průměru však nejsou zahrnuty novostavby, v nichž se ceny nájmu u 3+kk mohou pohybovat i kolem dvaceti tisíc korun měsíčně,“ upozorňuje Jan Nováček z ostravské pobočky M&M Reality.

Vývoj cen pronájmu - byt 2+kk, do 45 m² kraj/rok 2014 2016 2018 Hl. m. Praha 10 823 11 981 14 771 Jihočeský 5 944 6 955 8 242 Jihomoravský 8 405 9 522 10 439 Královéhradecký 6 167 8 124 9 460 Liberecký 5 486 10 000 9 922 Moravskoslezský 9 392 9 391 9 865 Olomoucký 6 978 7 610 8 820 Pardubický 6 975 7 716 8 616 Plzeňský 7 777 8 406 9 998 Středočeský 7 057 7 830 10 034 Ústecký 5 818 6 589 6 821 Vysočina 6 839 8 036 8 791 Zlínský 7 684 8 000 8 485 pozn.: Pro Karlovarský kraj není k dispozici dost relevantních dat. zdroj: RE/MAX

Pronajmou se i byty v horším stavu

Do ceny se nejvíce promítá lokalita, v níž se byt nachází. Nejdražší jsou v centrech měst, levnější pak na periferiích. Právě o ty je vzhledem k cenám největší zájem, obzvlášť pokud je z místa dobrá dopravní dostupnost do centra.

„Vyšší poptávka je určitě po bytech po rekonstrukci,“ říká Barbora Merknerová. To se také projevuje na cenách. Dobře se pronajmou i byty v horším stavu, pokud je dobře nastavená cena. „Obvykle si takové byty, které jsou v původním stavu a k rekonstrukci, pronajímají lidé, kteří jsou ve finančně horší situaci, tedy u nich bývá větší rizikovost bonity,“ doplňuje Kristýna Řezáčová.

Ceny pronájmů v jednotlivých krajích podle realitní společnosti Century 21 (leden 2019)

Byt na pronájem: prázdný versus vybavený

Nemalou roli hraje rovněž vybavení bytu. „Cena zařízeného pronájmu je zhruba o 10 až 15 procent vyšší oproti nezařízenému,“ říká Ondřej Mašín. Například v Brně je podle něj pronájem zařízeného bytu 1+kk až 2+1 vyšší zhruba o dva až tři tisíce korun měsíčně, u větších může být tento rozdíl až pět tisíc korun. V Hradci Králové si zájemci o vybavený byt připlatí dva až čtyři tisíce korun, v Plzni jeden až dva tisíce.

„Vybavené byty se obvykle pronajímají lépe, ale na kratší dobu. Pokud se někdo nastěhuje do nevybaveného bytu, který si musí sám zařídit, zpravidla v něm také vydrží bydlet déle,“ dodává Řezáčová. Jinými slovy, záleží na tom, z které skupiny potenciální nájemník bude.

Pokud si byt najímají studenti nebo single, kteří ve městě třeba jen dočasně pracují, chtějí byt vybavený kompletně. Nechtějí si nic kupovat, protože ví, že třeba za rok půjdou pryč. Požadují většinou jednoduché vybavení - postele, skříně, psací stoly, ale i ledničku a pračku. Zařízené byty vyžadují také manažeři. „A rovněž například zahraniční pracovníci dělnických profesí v Plzni chtějí zásadně vybavené byty,“ říká Mašín.

Naopak mladé páry nebo rodiny většinou chtějí byty nezařízené. Domácnost si totiž rádi zařizují podle vlastního vkusu. V bytě proto požadují většinou jen kuchyni a třeba vestavěné skříně, zbytek si pořizují sami. Právě této skupiny se nejvíce dotkla snížená dostupnost vlastního bydlení. A právě tato skupina proto preferuje dlouhodobé nájmy.