I letos můžete do lázní levněji. Jak získat a jak čerpat příspěvek 4 000 korun

Státní voucher do lázní má hodnotu čtyři tisíce korun. A zájemce může mít takových voucherů i víc, podmínkou však je, že na jeden pobyt uplatní jen jeden poukaz.

Jak voucher získat? Na internetu si vygenerujete kód, který uvedete při objednávání pobytu. Stačí navštívit stránku www.kudyznudy.cz, v horní černé liště si vyberete proklik „voucher do lázní“ a vyplníte formulář. Nemusíte se bát žádných záludných otázek – v podstatě jde jen o jméno, příjmení a e-mailovou adresu, na kterou vám vzápětí přijde potřebný kód.

Až pak do lázní pojedete, nezapomeňte si kartičku pojištěnce a občanský průkaz, kvůli doložení trvalého bydliště a příslušnosti ke zdravotní pojišťovně. Netřeba podotýkat, že samotný nástup do lázní podléhá aktuálním opatřením: je třeba mít negativní test, očkování či prodělanou nemoc. Respirátory, rozestupy... ale to už znáte.



Kdo zaváhá, může mít smůlu

S rozhodováním dlouho neváhejte. Některé lázně už dosáhly horního limitu stanoveného pro čerpání dotace, proto už v nich není možné státní poukaz využít. Například Lázně Třeboň zastavily přijímání státních voucherů již v polovině dubna. Na mnoha jiných místech, zejména v západočeských lázních, však stále volné kapacity jsou. Platí přitom celkem logicky, že nejdražší jsou pobyty o prázdninách, s podzimem a zimou jejich ceny výrazně klesají.

Nechce se vám složitě proklikávat webové stránky jednotlivých lázeňských resortů a hledat, kde a na jaký pobyt je volné místo? Jděte rovnou na stránku www.spa.cz. Tam najdete přehled léčebných a v malém množství i relaxačních pobytů v různých lázních, na které lze aktuálně státní poukaz využít i s hodnocením účastníků, kteří je absolvovali před vámi. A nemusíte se bát, pobyty nejsou dražší, než když je objednáte přímo v daném lázeňském domě.

Podmínky uplatnění státního voucheru do lázní jsou následující:

Podpora je čtyři tisíce korun pro jednoho na jeden pobyt. Nelze tedy načerpat vouchery na celou rodinu a poslat babičku do lázní „zadarmo“. Počítejte přitom, že cena jednoho pobytu, který odpovídá podmínkám, začíná přibližně na sedmi tisících na osobu, a to v případě, že obsadíte dvoulůžkový pokoj. Častější je cena okolo deseti tisíc korun.

Pobyt se musí uskutečnit v lázních v ČR, ale to není vzhledem k podpoře od českého státu nic překvapivého. Příspěvek je vázán na pobývání v oficiální lázeňské oblasti a v registrovaném lázeňském zařízení. Nemůžete se tedy v lázních domluvit na bydlení v rodinném penzionu a docházet jen na léčebné procedury.

Lázeňský pobyt musí být alespoň na šest nocí a musí obsahovat nejméně pět léčebných procedur. Pomocí voucheru tedy nelze financovat oblíbené prodloužené víkendy v lázních, ty jsou příliš krátké.

Podpora se týká pojištěnců českých zdravotních pojišťoven (od 18 let výše). Nelze na voucher pozvat do lázní tetičku ze Slovenska.

Platnost voucherů (i těch vydaných v roce 2020) je do konce roku 2021. Do té doby je třeba pobyt objednat, zaplatit a uskutečnit.