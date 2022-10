Kvíz: Některé rychle zmizí, jiné vydělávají miliony. Jak znáte startupy?

I když neexistuje přesná definice, startup je možné popsat jako mladý podnikatelský subjekt s inovativní podnikatelskou koncepcí, který využívá moderní technologie. Víte, co je to škálování, runway nebo co znamená titul jednorožce? Ověřte si své znalosti v dnešním kvízu.