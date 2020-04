O podporu v nezaměstnanosti stále můžete žádat dálkovou cestou

Registrace na úřadu práce není pro nezaměstnaného povinná. Pokud ovšem této možnosti nevyužijete, pamatujte na to, že si musíte sami platit zdravotní pojištění v minimální výši, pro letošní rok je to částka 1 971 Kč měsíčně.

Evidence na úřadu práce má své výhody. Doba evidence se započítává do důchodu, zdravotní pojištění za vás platí stát a za splnění zákonných podmínek budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nelze ovšem žádat jen o podporu, musíte se stát uchazečem o zaměstnání, tedy požádat úřad práce o zprostředkování zaměstnání. Na podporu budete mít nárok v případě, že jste za poslední dva roky před zařazením do evidence zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností získali dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců.

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí během takzvané podpůrčí doby, ta je rozdílná podle věku žadatele. U osob do 50 let je stanovena na 5 měsíců, od 50 do 55 let na 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců. Výše podpory činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Pokud jste ale své poslední zaměstnání ukončili bez vážného důvodu, ať už sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí výše podpory v nezaměstnanosti jen 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

O zařazení do evidence úřadu práce můžete žádat i jako živnostník, osoba samostatně výdělečně činná. Podmínkou je, že jste svou živnost ukončili nebo přerušili a tuto skutečnost oznámili příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Podpora v nezaměstnanosti (pokud na ni dosáhnete) se bude vypočítávat z posledního vyměřovacího základu. V takovém případě ale nemáte nárok na tzv. Pětadvacítku ani na žádné podobné státní podpory určené podnikatelům, kteří kvůli pandemii koronaviru nemohou podnikat.

Osobní návštěva úřadu práce není nutná

Od pondělí úřady otevřely, úřední hodiny poboček ÚP ČR jsou v současné době v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Případný vstup do budov jednotlivých pracovišť je veřejnosti povolen pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest.

„Nadále platí doporučení pro klienty, aby si dopředu domluvili termín osobního jednání prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. A nadále platí, že lidé mohou většinu záležitostí, včetně podání žádosti o zprostředkování zaměstnání, zařazení do evidence nebo podporu v nezaměstnanosti vyřídit z pohodlí domova elektronicky,“ doporučuje mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Potřebné formuláře pro uchazeče o zaměstnání „Žádost o zprostředkování zaměstnání“ a „Žádost o podporu v nezaměstnanosti“ jsou k dispozici v elektronické formě na portále ministerstva práce a sociálních věcí. .

A tady pozor. Existuje totiž i formulář „Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání“, mezi zájemcem a uchazečem je ale obrovský rozdíl. „Na rozdíl od uchazeče se zájemcem o práci může stát kdokoli, kdo má zájem o zprostředkování zaměstnání. Zájemci úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání, poskytuje kariérové poradenství a může mu zajistit i rekvalifikaci. Nemá ale nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci,“ upozorňuje Kateřina Beránková.

Jednotlivé formuláře stačí vyplnit a odeslat e-mailem, zaručený elektronický podpis není nutný. Můžete je také zaslat poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce, případně na jiném viditelně označeném místě. Uveďte také telefonní a emailové spojení, aby vás pracovníci úřadu v případě nutnosti mohli kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.

Nezapomeňte formuláře podepsat a připojit i kopie následujících dokumentů:

platný průkaz totožnosti,

potvrzení o ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtový list a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění,

u OSVČ po ukončení podnikání „Potvrzení OSSZ o účasti na důchodovém pojištění “ ,

, u absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání,

v případě ukončení rodičovské dovolené, péče o osobu blízkou nebo pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně potvrzení o ukončené náhradní době.

Volných pracovních míst je dost

Ke konci března 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 225 678 uchazečů o zaměstnání. „O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají v současné době především lidé, kteří pracovali v pohostinství, ve službách, v cestovním ruchu, v oblasti automobilového průmyslu a u subdodavatelů působících v této oblasti. Mezi těmi, kteří kvůli omezením přerušili v březnu svou činnost, byla i řada OSVČ,“informuje ředitel odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Zároveň ovšem zaměstnavatelé nabízejí prostřednictvím úřadů práce 342 287 volných pracovních míst. Současná situace vyvolala větší poptávku po určitých profesích. „Zaměstnavatelé momentálně hledají nové zaměstnance v zemědělství, lesnictví, ovocnářství, v potravinářství, ve stavebnictví, v logistice, e-shopech nebo třeba kvalifikované řemeslníky, řidiče, analytiky a vývojáře softwaru,“ doplňuje Jan Karmazín.