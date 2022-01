Inflace dopadá i na české milionáře. Jak řeší, aby nezchudli?

Jak se inflaci bránit? „Jednoznačně investováním,“ míní tuzemští bohatí. I přes koronavirovou krizi vidí dolaroví milionáři současnou ekonomickou situaci v tuzemsku stále jako příležitost pro své investice a očekávají i nadále růst svého bohatství. Vyplývá z unikátní sondy Wealth Report, který každoročně prování J&T Banka.

„Stále sílící inflace je po dvaceti třiceti letech opět tématem číslo jedna, a to na celém světě. O inflaci už však nemůžeme hovořit jako o dovezené, ale spíše jako o doma vytvářené, hnané rostoucími cenami služeb,“ vysvětluje hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

„Nebývale svižný růst cen pozorujeme prakticky napříč celým vyspělým světem, a částečně jej lze vysvětlit globálními faktory, jako jsou přetížené dodavatelské řetězce či nárazově zvýšená poptávka po komoditách,“ dodává Vít Hradil, hlavní ekonom Cyrrus.

Aktuální vlna české inflace bude podle Hradila kulminovat v prvním kvartále roku 2022 v blízkosti divokých 8,8 % meziročně, což bude nejvyšší tuzemský čtvrtletní údaj od podzimu roku 1998. „Za pravděpodobné považujeme i překonání 10% hranice v některém z měsíců,“ říká ekonom.

„Skončila doba komfortní inflace, expanzivní monetární politika vyústila v přetlak hotovosti, a tak jsou dolaroví milionáři nuceni hledat příležitosti ke zhodnocení a uchování svého bohatství,“ poznamenává Alena Tkáčová, obchodní ředitelka J&T Banky.

S rostoucí inflací je potřeba víc riskovat

Jakou strategii volí bohatí Češi, aby si letos udrželi své bohatství a inflace neznehodnocovala jejich peníze? „Investujte do firem a nemovitostí,“ vyjádřili se v unikátní sondě. Nejvíce přitom věří investicím do stavebních pozemků, které jako top investici označilo hned 49 % českých bohatých.

„Důvodů lze nalézt na současném trhu hned několik. Tím hlavním je, že stavební pozemek dokáže jako reálné aktivum odolávat inflačním tlakům. Důležitou roli hraje i stále vysoká poptávka po rezidenčních nemovitostech, což se projevuje v jejich rostoucí ceně. A právě stavební pozemek je prvním krokem ke stavbě rezidenční nemovitosti. V neposlední řadě se očekává, že se konečně rozjedou stavební projekty, které byly pozastaveny kvůli přerušení dodavatelských řetězců,“ vysvětluje výsledky Petr Sklenář.

Co považují bohatí letos za zajímavou investici Investice % investorů Stavební pozemky 49 Start-upy, začínající firmy 34 Rezidenční nemovitosti 31 Akcie zahraničních firem 26 Zemědělská půda 21 Sběratelská aktiva 18 Kryptoměny, bitcoin 16 Jiné nemovitosti 12 Komodity 10 Korporátní dluhopisy 9 Zlato 8 Akcie českých firem 8 Podílové fondy 7 Směnky 6 Drahé kovy, drahokamy 5 Obchody s měnami 4 Termínované vklady 2 Státní dluhopisy 1 zdroj: Wealth Report 2021, J&T Banka

Výnos bohatí vidí také u investic do firem, ať už v podobě akcií zahraničních firem či start-upů, které v uplynulých letech ukázaly, že jsou životaschopné.

„Investice do začínajících firem může být také zdrojem inovací a technologických novinek ve vlastní firmě, neboť investor získá někoho s nápady, kdo je schopný rozšířit jeho byznys. Zatímco dříve existovala jen možnost přímé investice do vybraného startupu, dnes fungují různé venture kapitálové fondy a platformy, přes něž lze nejenom investovat, ale také se přímo potkávat se začínajícími podnikateli. Tyto novinky rovněž přispěly ke zvýšenému zájmu o startupy,“ upřesňuje výsledky Alena Tkáčová.

Kdo jsou dolaroví milionáři

V Česku je podle odhadů přes 30 tisíc dolarových milionářů. Jsou to především muži ve věku mezi 53 a 55 lety, kteří přemýšlejí hodně dopředu a jsou lakmusovým papírkem pro budoucnost. Mají velké zdroje informací, které analyzují a zároveň se zajímají o to, co se děje doma i v cizině.

Za růstem bohatství českých dolarových milionářů stojí především podnikání a příjem, který z něj plyne. Patří k nim také vrcholoví manažeři s vysokými příjmy a přibývají k nim i mladí dolaroví milionáři, kteří svůj majetek postavili na úspěšném podnikatelském příběhu.

Téměř všichni bohatí Češi očekávají, že se inflace bude pohybovat nad dlouhodobým inflačním cílem centrálních bank. Každý dvanáctý milionář dokonce očekává letošní inflaci kolem 10 %. Razantní růst cen je proto pro bohaté Čechy hlavním popudem ke změně investičního chování.

Jaké zdražování očekávají ekonomové

Prosincová inflace podle aktuálních údajů meziročně stoupla na úroveň 6,6 %. Stále však jde podle ekonomů jen o „zahřívací kolo“ v porovnání s tím, co nás čeká letos.

„Letos průměrná celoroční míra inflace dosáhne či mírně převýší úroveň sedmi procent, přičemž v lednu bude i více než desetiprocentní. Půjde tak o nejvýraznější měsíční meziroční inflaci od poloviny roku 1998, kdy naposledy její míra dosáhla dvojciferné hodnoty. Lidé v České republice si tedy letos utáhnou opasky, neboť míra inflace poprvé od krizového roku 2013 překoná průměrné tempo růstu nominálních platů a mezd,“ říká hlavní ekonom Trinity Bank.

Stejný inflační vývoj očekává také ekonom Vít Hradil: „Od inflace si v žádném případě neodpočineme ani v roce 2022, naopak. Cenový šok se teprve v plné síle dostaví v prvních měsících letošního roku. Začátkem roku tak od inflace očekáváme prolomení hranice 10 % a následně jen velmi pozvolný pokles. Za celý rok 2022 podle nás inflace v průměru přesáhne 7 % a bude tak nejvyšší od roku 1998.“

„Prosincová inflace sice vzrostla, nicméně další inflační skok přišel už na začátku ledna. Nejenom v důsledku obnovení plateb DPH u elektřiny a plynu, ale také proto, že se začátkem roku přicházejí firmy i obchodní řetězce s novými ceníky. Vzhledem k předchozímu zdražení komodit všeho druhu, všech energií a dopravy asi nelze předpokládat, že by šlo jen o symbolické cenové úpravy. Inflace proto už v úvodu roku mohla vyskočit možná na osm či více procent. Rok 2022 bude jednoznačně rokem vysoké inflace,“ uzavírá ekonom ČSOB Petr Dufek.