Spojené vagóny americké: mají vlastní pohon i brzdy. A jsou chytré

Startup Parallel Systems založila v roce 2020 skupina bývalých inženýrů Muskovy kosmické společnosti SpaceX. Jejich cílem je převést část z americké kamionové dopravy na železnici. Jde o obrovský byznys, který server Railtech.com odhaduje na 940 miliard dolarů ročně.

Americká železniční nákladní doprava trpí podobnými problémy jako ta evropská: především, její efektivita je nízká a železniční trasy jsou přetížené. Oba tyto problémy má řešit technologie Parallel Systems.

Co se týče nízké efektivity, jde jednak o nutnost manuálně spojovat a rozpojovat vagóny. To je dáno především nutností propojit vedení stlačeného vzduchu pro brzdný systém vlaku. U revolučních vagónů Parallel Systems to odpadá, protože mají vedle elektrického pohonu také vlastní brzdy. Dalším zdrojem nízké efektivity je vysoká spotřeba energie. Tu nový koncept snižuje mimo jiné snížením aerodynamického odporu: za jízdy po rovině se vagóny přiblíží a v menší mezeře je menší prostor pro nežádoucí turbulence vzduchu.

Zoufale pomalé vlaky

Přetížení železničních tras řeší Parallel Systems především zlepšením agility vlaků. Zásadním problémem nákladních vlaků totiž je, že pomalu jezdí, a hlavně se nesmírně pomalu rozjíždějí. Akcelerace vlaku je totiž limitovaná nejen výkonem lokomotivy, ale také jejich schopností přenést výkon na koleje (kvůli malému tření kola prokluzují). Tento problém se běžně řeší přidáváním dalších lokomotiv – ale dosáhnout agility srovnatelné s osobními vlaky tímto způsobem je stejně nereálné. U technologie Parallel Systems tento problém odpadá a agilita je jenom otázkou konfigurace (výkon motoru a kapacita baterií) zařazených vagónů.

Dalším příspěvkem technologie Parallel Systems k efektivitě železniční nákladní dopravy je samotné zkrácení vlaků. Může to znít překvapivě, ale délka nákladních vlaků sama o sobě je problém. Příliš dlouhé (tím spíš, že pomalé) vlaky například příliš dlouho zdržují silniční dopadu na přejezdech. Nebo roste riziko, že když vlak neplánovaně zastaví, nějaký přejezd na dlouhou dobu zablokuje úplně.

K ověření použitelnosti technologie autonomních vagónů dostala společnost Parallel Systems grant od amerického ministerstva dopravy ve výši 4,5 milionu dolarů.