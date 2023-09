Polský startup zrychlí vlaky i bez lokomotivy. Chce zvýšit kapacitu tratí

Výsledkem inovací může být významné navýšení kapacity železničních tratí. Právě nedostatečná kapacita je totiž aktuálně nejbolestnějším problémem železniční dopravy.

Spoluzakladatel startupu Nevomo Stefan Kirch přirovnal pro iDNES.cz fungování celého systému ke stavebnici. „Vyvíjíme řešení, které je jako Lego. Když všechny prvky poskládáme dohromady, vznikne – jednou, možná – něco jako Hyperloop. Ale co se dá použít už teď, a s obrovskou výhodou, je naše stavebnice pro lineární pohon. Mezi koleje položíte modul se statorem, pod vagon připevníte modul s rotorem – a zlepšíte dynamické schopnosti vlaku. Podle toho, kolik těch vagonů ve vlaku bude, o tolik svižněji bude zrychlovat a efektivněji brzdit.“

Vagony s motorem

Své stavebnicové řešení pro lineární pohon Nevomo nazývá MagRail Booster a jeho typické uplatnění předpokládá u nákladní dopravy. „Když chcete zvýšit kapacitu trati, musíte něco udělat především s vlaky, které na té trati nejvíc překážejí. A to jsou nákladní vlaky: jsou těžké, jezdí pomalu v zatáčkách a hlavně do kopce. Pokud musí zpomalit, tak trvá věčnost, než se pak znovu rozjedou. Navíc, každé brzdění dělá jejich provoz neekonomickým. Energie, kterou lokomotiva vynaložila k rozjezdu, se při brzdění promění v teplo,“ vysvětluje Stefan Kirch.

Řešením podle Nevomo je, nenechávat pohon jen na lokomotivě a brzdění jen na vagonových brzdách. MagRail Booster pomůže vlak rychle rozjet nebo vytáhnout do kopce. A také pomůže s brzděním, při čemž vygeneruje elektrický proud, který dodá zpět do sítě.

Vizualizace lineárního pohonu startupu Nevomo

„Ano, samotná lokomotiva také může při brzdění generovat proud, ale jenom tolik, kolik síly dokážou přenést na koleje její kola. Totéž omezení platí pro rozjezd: limituje ho ne výkon motoru, ale nedostatečné tření kol lokomotivy, dodává Kirch.

To, že lineární pohon nezávisí na tření mezi koly a kolejnicemi, je podle Kircha další zásadní výhodou. Nehrozí totiž zastavení provozu například kvůli námraze na kolejích.

Řešení Nevomo má být velmi flexibilní. Umožňuje zrychlit provoz pouze na vybraných úsecích – a případně přidávat další úseky podle toho, jak se budou vyvíjet nároky na kapacitu dané tratě.

Zajistit pro vlaky potřebný počet vagonů vybavených pro využití lineárního pohonu může být logistický oříšek. „Předpokládáme, že na kritických tratích bude správce cesty upřednostňovat dopravce, jejichž vlaky technologií MagRail Booster disponují,“ popisuje Stefan Kirch možné řešení.

Lineární pohon namísto tunelu

Technologie Nevomo, která přeměňuje vagony v pohonné jednotky, by se mohla uplatnit i v osobní dopravě. Dynamika osobních vlaků se sice nedá vylepšit tak zásadně u nákladních, ale třeba v případě beznadějně přetíženého železničního uzlu může mít i menší zlepšení kapacity cenu zlata. Příkladem je Paříž, kde podle Kircha zvažují technologii Nevomo jako alternativu ke stavbě dalšího železničního tunelu.

A nemusí jít jen o dopravní uzly: brzdění, a hlavně akcelerace, tvoří významnou část provozního času vlaků, takže jejich zkrácení zlepší jízdní dobu. Ještě větší úspory času by se dosáhlo tam, kde se dopravci změnám rychlosti vyhýbají v rámci snahy snížit provozní náklady, takže vlaky jezdí pomalu.

Náklady a efekty

Přidat k existující trati statorový modul pro lineární pohon vyjde podle Kircha na zhruba 70 milionů korun na kilometr; modul lineárního pohonu pro jeden vagon má stát v přepočtu půl až tři čtvrtě milionu korun.

„Typický nákladní vlak může mít čtyřiceti vagonů a celkem zhruba 1 600 tun a táhne ho lokomotiva s výkonem něco přes čtyři megawatty. V případě požadavku na lepší dynamiku bylo dosud jedinou možností přidat druhou lokomotivu. Místo toho však stačí mít z těch čtyřiceti vagonů zhruba dvanáct vybavených modulem pro lineární motor,“ popisuje Kirch.

Ještě lepším využitím technologie MagRail Booster by však podle Kircha bylo, pořídit na exponované trasy nákladní vagony konstruované pro vysoké rychlosti – a pustit nákladní vlaky do vysokorychlostního provozu. „To byla dosud absurdní představa, protože pro potřebnou dynamiku a rychlost 200 km/h by takový vlak potřeboval zhruba devět lokomotiv. S MagRail Booster to je reálně dosažitelné, a to při rozumných investičních a provozních nákladech,“ uzavírá Kirch.