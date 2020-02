Victoria’s Secret čelí aféře kvůli vyhozeným podprsenkám. A mění majitele

19:02 , aktualizováno 19:02

Další skandál musí řešit světoznámá módní značka spodního prádla Victoria’s Secret. Po zavření prodejny v Coloradu vyhodila stovky nepoužitých podprsenek do popelnice. Problém přichází krátce poté, co list The New York Times napsal o sexuálním zneužívání jejích modelek. Mezitím bylo oznámeno, že společnost získá nového vlastníka.