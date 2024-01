Unicorn se čtyřiceti lidmi. AI startup Eleven Labs dostal další investici

Úspěch Eleven Labs stojí podle agentury Reuters, která o investici informovala, na vlně zájmu investorů o vše, co souvisí s umělou inteligencí. Startup vyvíjí řešení pro generování řeči. Umožňuje vytvářet verbální projevy v různých řečech, s různými přízvuky a s různými emocemi. Startup počítá mezi své zákazníky jak individuální tvůrce obsahu, tak firmy jako Storytel, Paradox Interactive nebo třeba deník The Washington Post. A cílí na obrovské zakázky od tvůrců počítačových her nebo filmových studií.

CEO startupu Mati Staniszewski uvedl pro Reuters, že nástroje jeho firmy používají také organizátoři politických kampaní ve Spojených státech. Díky nim mohou jednoduše oslovit voliče v dalších jazycích mimo angličtinu nebo španělštinu. „Jsme ale velcí příznivci férového označování obsahu, který byl vygenerován umělou inteligencí. Domníváme se, že umělý obsah by měl být nejen detekovatelný, ale také jeho tvůrci by měli být vystopovatelní,“ uvedl Staniszewski.

Startup Eleven Labs má podle svého CEO v současnosti pouhých 40 pracovníků, navíc roztroušených po celém světě. Novou investici chce využít mimo jiné k rozšíření týmu: do konce roku chce mít zhruba sto pracovníků.