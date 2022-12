Soukromý LNG terminál v Německu má povolení, zatím na zkušební provoz

„Zařízení v Lubminu provádí vysoce složité technické procesy, které se musejí před trvalým zprovozněním vyzkoušet,“ řekl k prozatímnímu povolení ministr zemědělství a ochrany životního prostředí Meklenburska-Předního Pomořanska Till Backhaus.

Státní úřad pro zemědělství a životní prostředí, který je součástí ministerstva, vydal souhlas ke zkušebnímu zplynování LNG. Výsledky zkušebního provozu Backhaus očekává v lednu. Pro trvalý provoz bude terminál potřebovat konečný souhlas. Backhaus také řekl, že LNG považuje pouze za most na cestě k energeticky čistým zdrojům energie. „Musíme co nejrychleji opustit využívání fosilních paliv a přejít na zelený vodík,“ řekl.

Před týdnem v pátek do Lubminu připlula speciální loď Neptune, která bude sloužit jako zařízení k opětovnému převedení LNG do plynného skupenství. Ve středu pak z Egypta k Rujáně dorazil tanker Seapeak Hispania s prvním nákladem zkapalněného plynu pro lubminský terminál.

Tento tanker bude sloužit i jako plovoucí úložiště LNG. Podmínky v Lubminu totiž neumožňují, aby mohly připlouvat i velké tankery. LNG se proto z větších plavidel bude překládat do menších tankerů, které pak energetickou surovinu do Lubminu dopraví.

Terminál Neptune bude mít v Lubminu roční kapacitu asi 5,2 miliardy metrů krychlových plynu, což podle firmy Deutsche ReGas postačí k ročnímu zásobování asi dvou milionů domácností. V příštím roce by ale společnost chtěla připojit další plovoucí jednotku o roční kapacitě sedmi miliard kubických metrů, která ale nebude umístěna v přístavu, nýbrž na moři.

Takové řešení umožní dopravu LNG i většími tankery. K tomuto druhému plovoucímu terminálu na moři bude podle plánů ReGasu v roce 2024 připojen i Neptune, čímž se celková kapacita zplynování LNG zvýší na 14,2 miliardy metrů krychlových.

Terminál v Lubminu je významný pro zásobování severu a východu Německa plynem. Výhodný je i pro Českou republiku, pokud by chtěla jeho kapacitu využívat. Zda se tak stane, bude záviset na dodavatelích a trhu, o využití plynu totiž Deutsche ReGas nerozhoduje.

Lubmin je důležitým distribučním uzlem plynárenské infrastruktury, ústí tam nyní nefunkční německo-ruský plynovod Nord Stream, čehož projekt terminálu na LNG využívá. V lubminském přístavu je už hotové potrubí, kterým bude možné plyn posílat do plynovodů OPAL a NEL. Produktovod OPAL vede plyn do Saska a odtud plynovodem Gazela do České republiky. NEL spojuje Lubmin s Dolním Saskem a tamním hlavním německým zásobníkem v Rehdenu.