Jsme jako roboti na kávu, stěžují si zaměstnanci Starbucks v USA

Někteří zaměstnanci těchto kaváren v USA rovněž potvrdili, že během pandemie denně čelili nejen slovnímu, ale dokonce i fyzickému napadání ze strany zákazníků. Mnoho zaměstnanců navíc tvrdí, že jejich platy jsou neadekvátní vzhledem k tomu, kolik jim přibylo práce. S informací přišel britský list The Guardian.

V roce 2020 rozšířil kavárenský řetězec své služby a začal spolupracovat s rozvážkovou společností Uber Eats, která doručuje sortiment až k zákazníkovi. Procento tržeb společnosti Starbucks prostřednictvím mobilních objednávek za posledních několik let významně vzrostlo, z deseti procent veškerého prodeje na konci roku 2017 na 24 procent na konci roku 2020.

V pandemickém období se ale rozšířily i způsoby objednávek. Osobní kontakt rychle nahradily objednávky mobilní s doručováním k zákazníkovi přímo nebo přes výdejní okénko, převážně způsobem drive-thru. Obsluha přiznává, že během směny nejen nestíhá, ale musí mnohdy pracovat přesčas. Navíc bez dostatečné odměny.

„Nemáme dostatečně zaplaceno za práci, kterou děláme. Žijeme od výplaty k výplatě a je opravdu těžké ušetřit peníze. Věnujeme této práci tolik času a energie, ale odměna tomu není adekvátní,“ řekl vedoucí směny Starbucks v New Yorku, který ze strachu požádal o zachování anonymity. „Často nemám k dispozici ani dost lidí na to, abychom stíhali všechno, o co nás vedení žádá.“



Zaměstnanci tvrdí, že jsou pod neustálým tlakem, který na něj rovněž vyvíjejí různé zákaznické dotazníky spokojenosti. Mají obavy z toho, že selžou a dostanou mnoho negativních hodnocení.

„Starbucks se stal jen dalším rychlým občerstvením,“ dodal vedoucí směny Starbucks. „Chtějí, abychom pracovali jako roboti, hlavně rychle. Za půl hodiny musíme prodat co nejvíce káv.“

„I když uvaříme dokonalou kávu, lidé to neocení. A je frustrující nemít čas si se zákazníkem přátelsky pohovořit. Proti námitkám se pak ani nemůžeme bránit a někdy jsou zákazníci i vulgární,“ řekl barista společnosti Starbucks v Marylandu, který se setkal s nevhodným, až agresivním chováním mnohých zákazníků.

„Dvě stě tisíc lidí v celých Spojených státech jsou ti těmi nejlepšími profesionály, jaké bychom si mohli přát. Jejich zkušenosti jsou pro naši značku klíčové a právě oni vytvářejí v našich pobočkách smysluplnou a inspirující pracovní atmosféru. Našim zaměstnancům poskytujeme mnoho benefitů a stejně tak jsme činili i v těžké době covidu,“ vyjádřil se k platovým podmínkám zaměstnanců pro list The Guardian tiskový mluvčí Starbucks.